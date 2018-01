Landon Donovan, el ‘odiado’ rival de México

Ciudad de México

Landon Donovan fue anunciado como nuevo jugador de León, el jugador estadounidense llegará a jugar a México por primera vez en su carrera. Pese a toda la historia entre el futbolista y el futbol mexicano, los esmeraldas decidieron apostar por él, por eso aquí te tenemos algunos de los motivos por los que el 'Capitán América' es 'odiado' por los aficionados nacionales.

Mundial Corea-Japón 2002

México se enfrentó a Estados Unidos en la que fuera una gran oportunidad para avanzar al quinto partido, todo estaba a favor del 'Tri'; sin embargo, un joven Donovan se convirtió en verdugo de la selección al marcar gol en la victoria de Estados Unidos 2-0. Ahí arrancó la historia del jugador y su gran rivalidad ante todos los mexicanos.

Pre Olímpicos 2004

Landon participó en el combinado que buscaba clasificar a Atenas 2004 en el torneo que fue realizado en México, en un entrenamiento del equipo de las 'barras y las estrellas', el futbolista decidió orinar sobre el césped del Estadio Jalisco, situación que hizo enfurecer a todos los mexicano,. Posteriormente México aplastó al equipo estadounidense por 4-0.

Copa Oro 2007

La final del torneo de la CONCACAF enfrentó a los dos poderosos de la región, México se fue al medio tiempo arriba en el marcador; sin embargo, el segundo tiempo fue para los estadounidenses, ya que con un gol de penal convertido por Donovan permitió empatar el partido que después se lo terminó llevando el 'odiado' rival.

Eliminatorias Brasil 2014

En el Hexagonal Final el 'Tricolor' fue a Columbus con la intención de romper una racha, pero nuevamente 'Capitán América' lo impidió con una magnífica actuación, que le permitió marcar una vez más al equipo nacional. México perdió en su visita a Estados Unidos con Landon como gran figura.

Otras del 'Capitán América'

Eliminatoria Alemania 2006

Landon Donovan no solo fue 'odiado' por lo realizado en la cancha contra México, ya que algunas acciones incrementaron el rencor hacia el mejor futbolista en la historia de Estados Unidos.

En las eliminatorias para Alemania 2006, México salió derrotado de su visita a Estados Unidos, después de terminar el encuentro, Landon Donovan preguntó "¿Dónde está México?, somos los mejores de la CONCACAF, de eso no hay duda desde hace mucho tiempo", situación que enojó más a los mexicanos.

Eliminatoria Brasil 2014

Luego del desastroso Hexagonal final que tuvo la selección mexicana rumbo al Mundial pasado, la selección de las 'barras y las estrellas' obtuvo una victoria ante Panamá, resultado que le dio la clasificación al repechaje el 'Tri'. El capitán del combinado estadounidense declaró días después su sentir, "Fue un milagro para ellos y dice mucho del espíritu americano, no me imagino que ellos hiciesen los mismo si se invirtieran los papeles". En la eliminatoria pasada se confirmó su teoría, ya que México no pudo 'devolver el favor' al equipo estadounidense.

Del 'odio' al amor

Landon Donovan extrañamente se comenzó a ganar el cariño de los mexicanos con un comercial en el que participó vestido de mexicano, pese a que la publicidad recibió muchas críticas, generó mucha empatía con el 'odiado rival'.

Luego de toda la historia entre los mexicanos y el histórico jugador, hubo desacuerdo cuando el futbolista quedó fuera de la lista definitiva para Brasil 2014. El jugador recibió muchos mensajes de ánimo por parte de muchos mexicanos.

Finalmente, terminó ganado el cariño de muchos aficionados mexicanos al llegar al Club León, ya que su mensaje fue directo y en contra de Donald Trump. "No creo en muros y me quiero vestir de verde", fue el mensaje que publicó Landon en su cuenta de Twitter.

El 'Capitán América' marcó 145 goles en la MLS, además de contar con 57 anotaciones con su selección y un total de 58 asistencias.