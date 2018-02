Donovan explicó motivos por orinar en el Estadio Jalisco

Ciudad de México

Después de la llegada de Landon Donovan a León, donde fue muy cuestionado por algunos aficionados por algunos actos, el jugador estadounidense rompió el silencio y reveló el motivo que lo orilló a orinar en el Estadio Jalisco en 2004.

El futbolista de los esmeraldas aseguró que fue por necesidad, ya que había esperado mucho tiempo y al final no pudo aguantarse más.

"No es excusa, pero estábamos en Guadalajara para jugar el Preolímpico y nos quedaba en autobús otra hora y nos estábamos hidratando, no había baño en el autobús. Al llegar al estadio, el hombre me dice que no tiene llaves para abrir y pues estuvimos esperando otros 30 o 45 minutos cuando entramos y yo le dije que tenía que ir al baño, él me respondió que no había baños. Yo dije es un estadio ¿cómo no va a haber baños? Me dijo que lo sentía, pero yo tenía que orinar y por eso mucho de nosotros buscamos donde ir, bastante privado, y yo tenía que saber que iban haber cámaras pero no había otra oportunidad", argumentó el 'Capitán América en entrevista para Fox Sports.

El ex jugador de la selección de Estados Unidos también aprovechó el momento para pedir una disculpa a los aficionados mexicanos.

"Yo digo que lo siento a los mexicanos pero no fue mi intención hacer algo malo. La naturaleza llama y yo tenía que orinar", finalizó Landon Donovan.