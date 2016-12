Cinco jugadores se perderán el arranque en León

León

Los focos rojos se encendieron. León está en problemas, tendrá, por ahora, cinco bajas para abrir el torneo ante Pachuca, el 7 de enero.

Ayer en el juego amistoso contra Celaya en el estadio León salieron lesionados Elías Hernández y Darío Burbano.

LA AFICIÓN tiene conocimiento de que Elías se resintió de la lesión que tuvo desde el cierre del torneo pasado en la rodilla derecha y que estará fuera las primeras jornadas del torneo Clausura 2017, ya que su tiempo de rehabilitación será de 15 días a un mes.

Torrente está preocupado. “Elías es una carta fuerte en el ataque, así que lo primero es curarlo, porque así como está no le sirve a él y no le sirve al equipo porque está fuera del partido, está errático, está lento”, comentó.

A esta altura de la pretemporada (última semana) al entrenador ya está abierto a lo que sea, sobre el tiempo y el método de recuperación de Elías Hernández. Lo que quiere es tenerlo al cien por ciento.

“No sé cómo va a ser la rehabilitación y trataremos de que sea de la mejor manera, pero sí sabiendo de que así cómo lo estamos llevando no nos está yendo bien, tenemos que tomar la decisión de que tengamos que tomar para curarlo ahora”, puntualizó.

Torrente está en problemas porque no sólo pierde a Elías Hernández para el inicio del torneo, sino que sus dos primeras opciones para suplirlo también son baja para la jornada uno, ellos son: Darío Burbano, que se resintió ayer de una lesión muscular, y Andrés Andrade, ‘Rifle’ que está expulsado por un juego y además aún no está al cien por ciento en el nivel y ritmo que requiere el entrador. Así que al no contar con el titular ni las opciones de cambio, Javier Torrente está preparando a Carlos Guzmán como volante derecho, para que sea él el que abra el torneo.

A Andrade, Hernández y Burbano se suman como bajas Germán Cano, que aún está en recuperación por una ruptura parcial de ligamento de la rodilla derecha, y Alex Mejía, que sigue en rehabilitación por el esguince que sufrió en la semifinal

Las opciones para los lugares de Cano y Mejía son Maxi Moralez y Christian ‘Recodo’ Valdez.

“¿Cuál sería el mejor equipo para arrancar eso estoy pensado?”, dijo Torrente ayer al finalizar el partido amistoso contra Celaya.

POSIBLE ALINEACIÓN PARA LA JORNADA 1

William Yarbrough, Fernando Navarro, Guillermo Burdisso, Diego Novaretti, Osvaldo Rodríguez, Carlos Guzmán, Christian Valdez, Leonel López, Luis Montes, Maxi Moralez, Mauro Boselli

EL DATO

Elías Hernández se resintió ayer en el juego amistoso contra Celaya, no estuvo ni media hora en el campo. Estará fuera de quince días a un mes.

AUSENCIAS PARA LA JORNADA 1

Jugador Motivo

Elías Hernández Inflamación del tendón rotuliano

Darío Burbano Lesión muscular

Germán Cano Ruptura parcial de ligamento

Alex Mejía Esguince de tobillo

Andrés ´Rifle´ Andrade Expulsión