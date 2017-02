Torrente se hace responsable de la crisis de León

Guadalajara

León es último lugar de la tabla general, cayó ante Atlas y el estado anímico en el que Javier Torrente salió a conferencia de prensa tras la derrota lo dijo todo, sin embargo, el técnico aseguró, es el responsable por la crisis que viven los del Bajío.

"Yo me responsabilizo por el andar del equipo y si no encuentra su mejor versión o su mejor forma, yo soy el responsable. Ante todo mundo, ante quien sea, también me enseñaron a dar la cara cuando las cosas no salen".

Sin embargo, aclaró que no ha pasado por su mente el presentar la renuncia. La Fiera suma seis partidos consecutivos en el Clausura 2017 y tiene apena cinco puntos luego de ocho fechas.

"No, bajo ningún punto de vista (ha pensado en renunciar). Considero que todavía tenemos mucho para dar, no me enseñaron nuca a bajar los brazos, así que vamos a seguir luchando.

No quiso entrar en detalles, pero dejó abierta la opinión para el rendimiento que han tenido varios de sus jugadores quienes, admitió, están golpeados en el tema anímico.

"Estamos trabajando para revertir el mal momento y siento que tenemos llegada con el grupo a pesar de que no se den los resultados. Las derrotas consecutivas golpean, eso es claro, pero para eso estamos nosotros para mentalizarlos y revertir este mal momento", finalizó.

