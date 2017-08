Torrente considera que entregó buenos resultados a León

León

El técnico argentino Javier Torrente consideró que su paso por el León se puede considerar positivo, ya que consiguió más del 50 por ciento de los puntos disputados.

"Hemos tenido una racha de 11 partidos invicto, luego una racha de seis partidos invicto, hemos obtenido, en 47 partidos disputados, el 51 por ciento de los puntos, que es un porcentaje más que bueno", aseguró.

Consideró que "la presión fue excesiva, respeto la decisión que tomó la directiva, la acepto, no la considero injusta, me costó el puesto a mí, me costó la presión de la necesidad de la gente de estar en los primeros planos".

Aseguró que solo tiene palabras de agradecimiento para los jugadores y para la directiva por haberle dado la posibilidad de trabajar en la institución de lospanzas verdes.

"Estoy tremendamente agradecido con el plantel, con los (Jesús padre e hijo) Martínez, quienes me trajeron al futbol mexicano, muy agradecido por la oportunidad que me dieron", apuntó.

Destacó que más allá que alguna parte de la afición lo insultó cuando los resultados no se daban, siempre se sintió con el respaldo para hacer su trabajo.

"Siempre me sentí acompañado, respetado, a pesar de que hubo palabras de insulto, si existe algún tipo de reclamo lo entiendo; yo no me enojo con eso, la gente y la pasión que la gente transmite este tipo de cuestiones", sentenció.

Torrente fue cesado de la dirección técnica de León el pasado sábado, luego de perder como local 2-1 ante Santos Laguna, en partido de la fecha siete del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.