Torrente ajusta las piezas y las formas en León

LEÓN, Guanajuato

Javier Torrente resolvió sus dudas. En el arranque de torneo, el León será el mismo pero no igual: Tendrá el mismo parado y la misma propuesta, pero su estilo y desarrollo no será igual.

Por las cinco bajas (Alex Mejía, Germán Cano, Darío Burbano, Andrés Andrade y Elías Hernández) el entrenador Javier Torrente se vio obligado a mover sus piezas y la forma. El sábado, en la primera jornada del torneo, se verá un León inédito de arranque y se apostará a un ataque en asociación y no en mano a mano como el torneo pasado.

Habrá modificaciones en todas las zonas, excepto en la portería.

En defensiva el cambio será en la lateral izquierda por la baja de Efraín 'Chispa' Velarde, su lugar será tomado por el juvenil de 20 años de edad, Osvaldo Rodríguez. "Esperamos que pueda colaborar desde su idea futbolística, que nos dé firmeza, juego aéreo, desdoble y llegada al área", el entrenador.

En mediocampo habrá tres movimientos. Sólo se mantiene en su lugar Luis 'Chapo' Montes, a él le acompañarán: Christian 'Recodo' Valdez, ante la ausencia de Alex Mejía; Carlos 'Gullit' Peña, que hará las veces de Leonel López en la doble contención; mientras que el de Zacoalco, Jalisco cubrirá la zona de Elías Hernández como volante por derecha.

"Si tuviéramos que elegir por un volante derecho que no sea 'Rifle', ni Elías, después de evaluar el que me deja más tranquilo es mantener a Peña por dentro y que resignemos a Leo a la banda derecha; esperamos que nos pueda aportar el máximo de su potencial sabiendo que no es su posición", detalló Torrente.

En la delantera habrá un cambio por la lesión de Germán Cano, y en su lugar ingresará Maxi Moralez.

Será un León parado igual pero muy diferente en sus características. "No sabemos (cómo será la respuesta del equipo) hasta que lo veamos... son jugadores de características importantes pero diferentes.

"Esperamos que cumplan la parte la parte fea del juego donde el partido toma obligaciones, que es en la parte defensiva y que cuando se desarrolle el ataque lo hagan de la mejor manera sabiendo que sus características no son las de los otros futbolistas o muchos otros que podríamos soñar o pensar", indicó el estratega.

La coordinación en defensiva, algo que tenía dominado su once ideal es algo que le preocupa a 'Lucho'. "La estructura defensiva esperamos no se resienta y tampoco el espíritu de trabajo, lucha y voracidad para ir sobre el arco de enfrente porque son cosas que definen al equipo".

Con cinco movimientos a lo que era la formación fija de Torrente, el León también tendrá que cambiar su forma de juego. "Hemos trabajado eso", afirmó el argentino.

Para la búsqueda de profundidad, Torrente detalló: "Trabajamos en la compañía del segundo hombre, ese segundo hombre puede ser el lateral de cada lado o 'Gullit' Peña o Maxi Moralez en una asociación a la hora de acompañar a los volantes.

Eso se vuelve muy importante para la capacidad de desequilibrio, porque quizá antes teníamos que esperar en el uno a uno o en un centro de Elías; en este caso será un juego asociado y la aparición de un tercer hombre a la dupla de ataque, ya sea por dentro o por fuera".

León no se verá debilitado. De cara al juego contra Pachuca lanzó la advertencia Javier Torrente: "El equipo tiene con qué competir".

Con tantas ausencias y movimientos el León queda justo en el equipo titular, pero corto para completar a los 18 convocados, así que Torrente echará mano de los juveniles para el fin de semana, quienes estarán en la banca.