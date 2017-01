Harold, una apuesta a futuro para León

Ciudad de México

Harold Isaza ya está en León. Es la apuesta para el futuro de la delantera del equipo.

El colombiano aterrizó en la ciudad a las 8:00 de la mañana y de ahí se trasladó a la Casa Club a ver el entrenamiento del equipo. No dijo palabra alguna, pues aún no está completamente segura su contratación. La directiva aseguró que es un proyecto a futuro.



"Es un jugador que llega a segunda división, tenemos 18 días antes de tomar la decisión de ficharlo ahorita o esperar al próximo torneo, si es que tiene las cualidades que mencionamos. No es el último refuerzo, es un proyecto a largo plazo, si tiene las condiciones se va a registrar, si no, no", dijo el directivo el presidente del León, Jesús Martínez Murguía.



Es por eso mismo que no se le considera como tal un refuerzo, ni mucho menos el último jugador del equipo en este periodo de transferencias, pues aún están analizando posibilidades para traer al nueve que falta.

El colombiano llega de Once Caldas, tiene 21 años y tiene las cualidades que buscaba el entrenador Javier Torrente: "un elemento joven, al alcance de presupuesto, que esté dispuesto a ganarse un lugar en el equipo y que sea volante mixto", pero lo irán llevando poco a poco.



Tiene el respaldo de que llega al equipo por recomendación directa del entrenador Javier Torrente, ya que lo dirigió cuando ambos estaban en el Once Caldas. Fue 'Lucho', quien le dio sus primeras oportunidades al juvenil nacido en 1995. Aunque aún tiene 21 años, está en proceso formativo.