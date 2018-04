La renovación para después

León, Gto.

Todo a su tiempo. Es la mentalidad que tiene hasta el momento el técnico Gustavo Díaz. Y es que en medio de una situación complicada donde los resultados positivos no han llegado, el entrenador uruguayo evita hablar sobre el tema de la renovación de su contrato, que finaliza al terminar el presente torneo Clausura 2018.

Y es que a cuatro partidos de que termine el torneo regular, León cada vez se aleja más de los ocho primeros lugares, aunque se mantiene con posibilidades de llegar a zona de calificación.

"Veremos qué es lo mejor para el club y estaremos a disposición de lo que diga la directiva, en su momento, hoy lo que nos ocupa es el próximo partido", expresó ayer Gustavo Díaz.

El uruguayo llegó al timón esmeralda el año pasado, después de un inicio intermitente con Javier Torrente. A su llegada, Díaz ligó cinco victorias en fila y metió a la Fiera de lleno en la lucha por la fase final.

Después de ese inicio prometedor, la realidad es que las cosas no le han salido de la mejor manera a Díaz. En el Apertura 2017, en 10 juegos acumuló 19 puntos, mientras que en el presente Clausura, en 13 partidos, solo ha acumulado 15 unidades.

Para el uruguayo ha sido complicado el armado del equipo en el presente torneo. Entre jugadores bajos de ritmo, como los refuerzos Emanuel Cecchini y Giles Barnes, y las lesiones, le han complicado las cosas para armar su once inicial. Después de que durante las primeras cuatro jornadas no movió ninguna pieza, desde entonces no ha podido repetir cuadro titular.

"No me rijo por contratos, los entrenadores nos regimos por resultado, el contrato es una formalidad, somos hijos de los resultados, en el futbolista es distinto", enfatizó el técnico.

Sobre este mismo tema, hay varios jugadores que finalizan contrato al término del presente torneo, como Hernán Burbano, Guillermo Burdisso y Andrés Andrade, entre otros, situación que preocupa a Díaz.

"Claro que preocupa, es lógico y sabíamos de arranque, todos los entrenadores tenemos la obligación de visualizar todo cuando arranca, y cuando termina un contrato, se genera muchas distracciones porque hay un montón de incertidumbre que le gana la cabeza y no puedes tenerlo al 100%", refirió, aunque se mostró optimista en las pláticas con la directiva leonesa sean positivas para sus jugadores.