"Que ayuden a los árbitros": Navarro

LEÓN, Guanajuato

Al ser cuestionado sobre la influencia de los errores árbitrales en la definición de los partidos, Fernando Navarro, jugador del León, puso en la mesa el tema de la tecnología incorporada al futbol, como ya se hace en otros deportes.

“A nosotros nos piden no hablar de eso, pero yo creo que se debe pensar en ayudarle al árbitro de alguna manera. En las más grandes ligas de otros deportes la tecnología es algo que les ayuda y que hace que cuando se equivoquen no influyan en el marcador. Ahí está la NFL, el basquetbol y otros deportes que se apoyan en eso y no veo mal que el futbol se apoye en eso”, opinó.

Lamentó que una vez terminado el torneo, se toque el tema de los árbitros al momento de hablar de la definición de un campeonato.

“Lo triste o lo que decepciona es que se tenga que hablar del árbitro; sería mejor decir que América hizo un gran partido y que Tigres lo ganó jugando muy bien al futbol, no porque no haya sido así, sino porque tendría un mejor sabor de boca una final cuando no se tenga que hablar del árbitro”, expresó el futbolista esmeralda.

Navarro fue claro al señalar que León también fue víctima de los errores arbitrales durante el torneo y hasta la misma semifinal donde fueron eliminados por el hoy campeón Tigres.

“Esperemos que se mejore en ese aspecto, entendemos que son humanos y que se pueden equivocar; a nosotros, el torneo pasado, no nos fue bien en ese sentido, sin embargo no dijimos nada hasta que quedamos fuera en semifinales”, dijo el jugador.

“Pero hubo varios partidos en que el árbitro nos afectó y sin embargo seguimos jugando y no sé si en todos pero en varios dimos la vuelta, entonces esperemos que no se hable más de eso en el análisis de los partidos”, agregó.