A Elías no lo mueve nada: Martínez Murguía

Cancún

La cara de felicidad de Jesús Martínez Murguía reflejaba lo que pasaba dentro del draft y es que el promogénito de Grupo Pachuca afirmó que pese a los bombazos que han recibido por Elías Hernández, el jugador les ha expresado que se quiere quedar.

El primer guiño de parte del jugador con la dirigencia Esmeralda es que firmó una extensión de contrato por los próximos tres años, fue por ahí del mes de abril y ahora ante las ofertas de varios equipos el jugador ha expresado que quiere quedarse con la entidad de León.

"Está muy claro que se me ha acercado muchísima gente a preguntar por Elías Hernández y está muy contento y no hay ninguna cifra, hemos decidido retenerlo y no es nada fácil. Él no quiere salir y nosotros estamos estamos contentos con su trayectoria y nos deja tranquilo saber que no lo vamos a vender".

El presidente de los Esmeraldas sentenció que lo primordial de la relación con Elías es que el jugador se siente pleno con el conjunto de El Bajío.

"Elías ya no es un joven, está preparado, ha tenido experiencia en muchos equipos y realmente y ahora llegó a uno donde está contento y se quiere quedar". ¿Por ahora no lo mueven? "Nada lo mueve".