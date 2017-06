“Elías Hernández no se vende”: Rodrigo Fernández

Cancún

Esta tarde el vicepresidente del Club León, Rodrigo Fernández, fue categórico al señalar que Elías Hernández no está transferible, que el volante entra en planes de la institución verde y que más allá de que siempre escuchan a la dirigencias de otros equipos, en este momento no quieren desprenderse de este jugador.

“Mira Elías ha venido haciendo bien las cosas, seleccionado nacional y te diría que no sólo el caso de Chivas, hay equipos interesados en él. Nosotros queremos que Elías siga con nosotros y es lo que trataremos de buscar”, mencionó Fernández.

¿No se vende?

“No, yo creo que no. No se vende. Llegarán ofertas por él y se estudiarán. Siempre y no estamos cerrados, pero tenemos ganas de que Elías se quede en la institución”, declaró el vicepresidente de León.

Fernández agregó que no solo se manejan así con Elías Hernández, sino que con todos los jugadores del plantel son iguales, si la oferta es para que haya un ganar-ganar, se analizarán las propuestas.

“Siempre se analizará y nosotros somos respetuosos de lo que el jugador diga al final, si hay un beneficio para las tres partes, se analizará, pero la intención es que Elías se quede en el León. No estamos cerrados a nadie, ni con nadie y el miércoles esperamos cerrarlos”.

Finalmente, el dirigente Esmeralda tiró por tierra las versiones de que están interesados en fichar a Matías Britos, ya que considera que en este momento no es una alternativa para el ataque de los Esmeraldas.

“Son rumores, se dicen muchas cosas y de acá al miércoles vamos a tratar de cerrar a lo que venimos. Se buscará, sabes de la salida de Cano y nos deja un espacio libre y vamos a buscar a alguien adelante”.