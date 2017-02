Diego Novaretti vuelve a la titularidad

LEÓN, Guanajuato

El 'Flaco', Diego Novaretti está de regreso. El fin de semana cumplió su sanción de seis juegos e inmediatamente retomará la titularidad.

El entrenador Javier Torrente confirmó el regreso al once inicial de Novaretti para el sábado, en el estadio Jalisco, contra Atlas.

"Novaretti ha tenido buen nivel en la liga y también en la Copa cuando le tocó participar", destacó el estratega argentino.

El sacrificado sería Nacho González, en caso de que Guillermo Burdisso se recupere de la molestia que tuvo el martes.

Para Torrente no es un tema de nombres, sino de mejor acomodo para sus jugadores.

"Nacho ha hecho un torneo brillante desde mi punto de vista, su nivel en el último juego fue extraordinaria, quitó siete u ocho pelotas al límite.

"No tiene que ver con el momento individual. No se trata de nombres sino ensamble y ahí me echo la culpa yo, no hemos logrado tener una firmeza defensiva que amerita el equipo", dijo.

RENOVARÁ

El entrenador reveló que aunque aún no firma su renovación de contrato, el club ya le apalabró que lo harán.

"La semana pasado recibí un fuerte espaldarazo de la dirigencia a pesar de los resultados, no hemos conversado con el papel en la mesa, pero sí hubo un compromiso de palabra de que va a existir la renovación y considero que este grupo encabezado por Jesús padre y Jesús hijo, tienen un código y una postura de respetar siempre la palabra y a las personas.

"Confío mucho en ello, pero sé que somos esclavos de los resultados y las actuaciones, agradezco el respaldo, pero debemos seguir trabajando sin descanso y sin dudas de cara a recuperar el nivel del equipo, intentamos mostrar la cara que tuvimos", dijo.