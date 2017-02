Los jugadores de León están con Torrente

LEÓN, Guanajuato

Las formas cuentan y a pesar de que los números reflejan que se encuentran en prácticamente las mismas circunstancias del torneo pasado. Carlos Guzmán habló por sus compañeros y afirman que respaldan a Javier Torrente como su entrenador.

“El equipo está bien, está con él, lo respaldamos totalmente; estamos muy unidos, dolidos por supuesto, por el tipo de torneo que hemos tenido hasta el momento y estamos trabajando por sacar todo esto adelante”, indicó.

Uno de los principales argumentos es que existe la sensación en el equipo que se juega de buena manera, sin embargo han sido desatenciones las que han costado los puntos que tienen a León en el fondo de la clasificación.

“El equipo está trabajando bien, futbolísticamente han sido detallitos que nos han costado muy caros; creo que el equipo no está tan mal como los resultados lo reflejan, pero tenemos que empezar a revertirlo a la de ya”, expresó el jugador esmeralda.

Sobre la suplencia de jugadores que han sido referentes históricos del equipo, Carlos Guzmán comentó que en el caso específico de Mauro Boselli y sus compañeros lo han tomado de buena forma, con la intención de que haya una mejora en el equipo verde.

“Sabemos que es un cambio importante por el tipo de jugador que es Mauro (Boselli), pero creo que hasta él mismo lo puede responder, lo tomó de la mejor manera, como lo hemos tomado todos; todos estamos a disposición del Profe”, dijo.

Respaldo de la directiva

Sin puntualizar si hubo una reunión específica con los altos mandos de Grupo Pachuca, Carlos Guzmán dijo que el equipo ha recibido el respaldo de parte de la familia Martínez para buscar que el equipo salga del mal momento.

“Obviamente hemos recibido el respaldo tanto de Jesús, hijo como padre, creo que el regaño ha sido como siempre no ha habido nada en especial. Nos han manifestado su apoyo y nosotros seguimos trabajando a tope; queremos salir de esto lo antes posible. Tenemos esta semana dos juegos de local y vamos a buscarlos”, informó el jugador.

Al ser cuestionado sobre las formas de superar el momento y los inevitables comparativos con lo sucedido en el arranque del torneo anterior, donde se determinó el cambio de entrenador. Guzmán, explicó que en los números las cosas pueden ser similares, aunque en lo futbolístico considera que se vive una circunstancia diferente.

“Si tú ves lo números, que los números son fríos, si no me equivoco, estamos igual. La realidad no se puede ocultar, no se puede negar, pero hay que seguir trabajando. Aún así, como el torneo pasado estábamos a tiempo, suena muy difícil, pero si ya lo hicimos una vez ¿por qué no pensar que se haga dos veces?”, finalizó.