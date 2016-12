León presenta a tres, falta uno

LEÓN, Guanajuato

El León presentó a tres de los cuatro refuerzos que tendrá para el torneo Clausura 2017.

Los que ya están con contrato firmado y que fueron presentados son: Carlos 'Gullit' Peña, Toño Rodríguez y el chileno Juan Cornejo. Peña llega con contrato por un año, Rodríguez por seis meses y Cornejo por dos años.

Cornejo, que viene del extranjero por primera vez tiene ya prácticamente todos los papeles en regla para poder ser registrado, pues entró al país ya con visa de trabajo; sólo faltaría que se libere, desde el sistema de la FIFA, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), pero la directiva confía en que podría quedar listo la próxima semana y podrá arrancar sin problemas el campeonato Clausura 2017, el 7 de enero.

"Decirles a los tres que exigimos sacrificio, que no dejen nada, que defiendan a muerte estos colores y esto es lo único que podemos pedir", aseveró el vicepresidente del equipo, Rodrigo Fernández.

El cuarto refuerzo, que será delantero y extranjero podría confirmarse hoy o mañana.

Los tres jugadores se mostraron entusiasmados y deseos de sumar al equipo.

"Estoy muy contento de estar de nuevo en León, vengo a aportar lo que di desde el primer día, espero estar en buen nivel, ayudar al equipo a ganar; ya el Profe (Javier Torrente) decidirá si me pone titular o no, siempre tener buena cara y hacer buen grupo", comentó Carlos 'Gullit' Peña.

"La diferencia es grande entre México y Chile, por eso quieren salir al extranjero en mi país, para mí es un paso grande... es la primera vez que salgo, se ve un grupo muy humilde, ahora a integrarse con nosotros, no creo que sea un problema", afirmó Juan Cornejo.

"Yo vengo a sumar, a aportar, a crecer, a mostrar una buena cara, que la línea de porteros crezca y mejore; estoy agradecido de estar acá y cuando se me requiera y donde se me requiera ahí estaré. No es que sea como tal una competencia o una rivalidad, todos intentaremos crecer", expuso el cancerbero, Antonio Rodríguez.