Paso a paso, no prometo de más: 'Gullit'

LEÓN, Guanajuato

Carlos Peña, el 'Gullit´ es nuevamente El Gullit de León, como el que estaba antes de irse a Chivas y no como el que estuvo en Chivas. Se le ve sonriente y con nuevas ilusiones.

"Estoy muy contento de estar nuevamente en León", confesó ayer durante su presentación como refuerzo por un año a préstamo con opción a compra.

Aunque por lo hecho en el León se ganó todos los superlativos que pudieran existir, Peña es consciente que en su regreso vuelve a ser uno más en la pelea por la titularidad, además de que Javier Torrente ya declaró que de momento el uno es Leo López y de él dependerá si seguir como titular o no.

"Vengo a aportar lo que di desde el primer día, espero estar en buen nivel, ayudar al equipo a ganar; ya el Profe decidirá si me pone titular o no, cual sea la decisión siempre pondré buena cara y haré buen grupo", expuso el jugador.

Para Torrente es muy importante encontrar el mejor nivel del 'Gullit', incluso ya comenzó a trabajar en recuperarlo, como entre semana que tuvo una larga charla a solas con él en el entrenamiento. "De eso, algunas cosas se pueden decir, eso es con todos los jugadores y con todos los entrenadores, lo que sí es espera de buen nivel, como el que me llevó a Selección", comentó.

El nivel a mostrar fue el mismo Peña quien puso el límite, sin embargo en su regreso el jugador aseguró que "iré paso a paso, nunca me gusta prometer de más".

SIN RESENTIMIENTOS CONTRA CHIVAS

Por las declaraciones emitidas por la directiva de Chivas hacia Carlos Peña, el jugador no entró en polémica y afirmó que "nunca hablo mal de las personas que me dieron de comer a mí y a mi familia, es su opinión y la respeto; yo estoy tranquilo por cómo me trataron", dijo.

En lo deportivo, calificó como bueno su paso por Chivas: "Metí ocho goles, fui el que más metí en esa vez, tuve una súper copa, nos salvamos del descenso y entramos dos veces a la liguilla", finalizó.