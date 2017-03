Cruz Azul requiere paciencia

Ciudad de México

No le gustan los aspavientos, más bien, se enfoca en el trabajo fuerte en los entrenamientos, en el planeamiento táctico, el orden y otros detalles que no solo alcanzan el tema cancha. Así es Sergio Bueno, técnico de Jaguares de Chiapas, quien actualmente lucha para que su equipo permanezca en la Primera División del balompié azteca, pero que hace dos años batallaba con el cuadro al que enfrentará este fin de semana, Cruz Azul.

Fue en el Apertura 2015 cuando le dieron el cargo en La Máquina ante la sorpresa de algunos, que le juzgaban aún sin haber dirigido. Los resultados no se le dieron, en la Jornada 8 sumaba siete puntos, uno más que el actual equipo de Paco Jémez.

Fue en la Jornada 10 en la que le dieron las gracias, tras un registro de 10 puntos, 18 goles en contra y 11 a favor. Entre aquellas memorias, Bueno tiene claro que "el mejor aliado de un entrenador es el tiempo, es lo que te permite desarrollar una idea futbolística, ir desarrollando las cosas cuando no se va bien en un club, para hacer que esto camine. No solo es trabajar en la cancha, en la actualidad el entrenador debe tener incidencia en otras cosas para que el club pueda caminar acorde a sus necesidades, más las de ese equipo que son tan grandes en este momento".

El timonel hizo hincapié en que en el futbol se requiere paciencia y confianza para estudiar cada rincón de la institución, cada mal paso que se ha dado y el permiso para ejecutar ideas. "Traté de trabajar para revertir esta situación adversa que se tiene desde hace muchos años y que se requiere paciencia, tiempo, trabajo, gente que se pueda adentrar hasta la médula para que se puedan encontrar y resolver cosas. Ese tiempo no ocurrió en mí como en otros, simplemente yo compré ese boleto y las cosas se resolvieron de otra forma".

Agregó que "no disponía de tanto (tiempo) para dar resultados inmediatos, mismos que no aparecieron. Siempre agradeceré la invitación inicial, porque me hicieron llegar a un gran club de mucha jerarquía. De mi salida, aunque no me manifesté a fondo en su momento, creo que uno nunca estará conforme cuando las cosas no salen, también por haberme ido tan rápido, y caray, la vida te ofrece nuevas posibilidades, no hay que descartar nunca nada".

Bueno sabe bien que cuando se toman esas ofertas, los entrenadores deben analizar lo que ganan y lo que pierden: "Puedes lograr una trascendencia, si no lo haces, serás censurado y señalado por no lograrlo, porque los hechos tienen mayor impacto en Cruz Azul".

Guardados de nueva cuenta aquellos recuerdos, se le pregunta ¿cómo va a enfrentar este fin de semana a los celestes? "Hemos visto diferentes intentos de revertir su situación con distintos planteamientos, no sabemos exactamente qué vayan a presentar este fin de semana, nosotros estamos alertas y preparados para lo que el rival nos presente".

Los suyos han trabajado para "tener una contrapropuesta a fin de que el equipo se presente en la cancha con diferentes formas y armados. Llegaremos listos para tratar de alargar este momento de dificultad del equipo adversario".

EL DESCENSO

La jornada pasada, Jaguares dio un partido de ensueño para sus seguidores. De ir perdiendo 2-0, le ganó 4-3 a Chivas, un resultado que ayuda en motivación en el tema de sumar puntos y así mantener la categoría. "El equipo tiene una gran confianza, pero espero que esté más maduro y consciente, porque las semanas pasadas el estado de ánimo fue otro. Nos tocó perder dos partidos muy relevantes con Monarcas y Puebla. Qué bueno que el equipo tuvo la capacidad de dejarlos atrás, así como tiene que ser capaz de dejar a un lado este triunfo sobre Guadalajara".

Agregó que, "nosotros también seguimos en la búsqueda de la regularidad, queremos estar cada vez más maduros en este tramo del campeonato, porque en este torneo también atravesamos por dificultades. Hay duelos directos en el descenso, pero al final del día hay que jugar contra todos, todos te dan tres puntos y son relevantes".

Bueno detalló que si se tiene la capacidad de que los puntos que se esfumaron en un encuentro se recuperen en otro, aunado a la combinación de resultados; entonces, no pasa a mayores. "Se pudiera pensar que por tres partidos que hemos perdido contra Veracruz, Monarcas y Puebla, nuestra situación sería para estar comprometidos con el descenso, pero hemos ganado partidos que ellos no han podido ganar en otras jornadas, y con otros resultados, nos permiten estar arriba, ahí es donde debe estar nuestra pauta".

El timonel ha tenido distintas etapas con Jaguares, en ellas se han obtenido buenos resultados, situación que se debe a que "es un entorno que domino bien, tengo una gran interacción con los propietarios, con la afición, me ven como un viejo amigo, respiramos confianza mutua y eso hace que uno trabaje de manera más agradable". Jaguares se ubica en la decimosexta posición en la tabla de cocientes con un porcentaje de 1.1828.





