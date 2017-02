Las cuentas pendientes de Moisés Muñoz

Ciudad de México

Fue un verano tremendamente doloroso, porque Moisés Muñoz quería quedarse en el América y, entre varias razones, y es que tuvo abrirse a otras opciones porque ya no tenía cupo en el equipo que siempre ha querido. La mejor que encontró, dijo con seguridad, fue la de Jaguares, club al que hoy defiende con orgullo.

Como ese instante en el que tuvo que dejar al conjunto de Coapa, ha tenido otros dolorosos en su carrera. Desde 2004 debutó con la selección mexicana, pero no ha podido cumplir un proceso, no ha disputado un Mundial.

Entonces, al hablar de ambos temas, Moisés sabe que tiene dos cuentas pendientes, y en la primera espera algún día volver a Coapa, y en la segunda, quiere llegar al Mundial de Rusia.

El portero endurece las facciones y a la voz le da un tono de seriedad cuando se le pregunta si le gustaría volver al conjunto americanista.

“El cariño para la afición del América siempre será incondicional, creo que sigo teniendo también su apoyo. No descarto la posibilidad de regresar, no sé si como jugador, pero me gustaría formar parte del club América. Eso será en otro momento, estoy enfocado en defender los colores de Jaguares, en primero evitar el descenso y luego pensar en cosas importantes como es Liguilla, pelear un campeonato”, dijo en entrevista con La Afición.

Al finalizar el Clausura 2017, Moisés culmina su relación con Jaguares, podría continuar o analizar propuestas. Se ha dicho que va al Orlando City, de la MLS, pero él dejó claro que no tiene nada firmado con ningún club. Por supuesto, le encantaría recalar en un equipo de jerarquía, que le dé esa opción de que lo contemplen para selección.

“No estoy cerrado a ninguna posibilidad, termina mi contrato el 31 de mayo, tendré que ver mi panorama, también puedo continuar acá, ya veré qué es lo mejor, algo que me permita llegar al próximo Mundial, será importante mantenerme en competencia para estar en selección”.

Moisés tiene 37 años y sabe que aunque se mantiene en buenas condiciones, la edad en determinado momento le hará cambiar de objetivos. De ahí la inquietud de cumplir el sueño mundialista, porque además, el arquero ha sido factor en momentos importantes del Tricolor, como cuando se consiguió el pase al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda, y también fue titular en el duelo con Estados Unidos, aquel que le dio el boleto a la próxima Copa Confederaciones de Rusia.

¿Hay oportunidad de regresar al Tri?

Sigo pensando en selección nacional, en estar en el próximo Mundial, es uno de los objetivos que tengo, y créeme que estoy trabajando en todos los aspectos, en el físico, en el mental para ser parte de esa selección que pueda estar en la próxima Copa Confederaciones y del Mundial.

¿Han sido injustos contigo en selección?

No sé si hablar de injusticia, pero sí creo que he merecido estar ya, a estas alturas, debí haber estado en un Mundial, no como titular, pero al menos estar en la selección en el Mundial representando a mi país. Tengo mi última oportunidad que es Rusia. Estoy esforzándome a mi máximo nivel.

Claro que Muñoz sabe que necesita destacar, porque en cuestión de futbol, “me siento en un muy buen nivel, desde hace tiempo me siento así, por eso han sido los constantes llamados a selección nacional con diferentes técnicos y espero mantenerme así”.

Al arquero le cambió el panorama con su llegada al cuadro chiapaneco. Es diferente pelear en un equipo que busca títulos a uno que lucha por permanecer en Primera División.

“Una era la presión de estar siempre en el ojo del huracán, siempre ven lo que haces y dejas de hacer, tienes que ganar partido tras partido, porque eres el equipo más importante de México. Aunque la exigencia es la misma, porque aquí estás peleando el descenso, son presiones distintas, pero se deben llevar de la misma manera, con mucha concentración y entrega”.

En este torneo, Jaguares se impuso a cuadros fuertes, pues le ganó 2-0 al América, 1-0 a Toluca, 1-0 a Tigres. No obstante, dejó ir puntos importantes con rivales directos en la lucha porcentual, ya que cayó 2-0 frente a Veracruz, 2-1 con Morelia y 3-0 con Puebla.

“Dentro de lo malo que fue perder los partidos contra los rivales directos, estamos por encima de Veracruz y Morelia (en los cocientes), eso de alguna manera nos da un respiro, nos da la oportunidad de trabajar con un grado de sustentabilidad importante”.

El próximo rival de Jaguares es Chivas, y la idea es “retomar el futbol con el que ganamos esos encuentros contra Toluca, Tigres y América, rivales importantes, de peso. Hay que regresar a lo que nos dio fortaleza, es una gran oportunidad el hacerlo contra uno de los rivales que viene en ascenso que es Chivas”.

Uno de los temas polémicos que había alrededor de Moisés Muñoz era por qué había decidido jugar con los chiapanecos cuando había dudado por aquello de la falta de pagos que sufrieron en el torneo pasado. Se mencionó que un grupo de empresarios o el mismo gobierno de Chiapas le habían garantizado el salario, de ahí que aceptara.

“Yo juego para Jaguares, mi sueldo lo paga Jaguares, no hay gato encerrado de ningún tipo, no sé por dónde se le quiera mover. Cuando trabajé en Morelia me pagaba Morelia, lo mismo en Atlante y en América. Ahora que estoy en Jaguares lo paga la directiva de Jaguares. No hay nada que ocultar. Después de jugar la Final con América, ésta era la opción más interesante, me pareció la mejor opción, a pesar de lo que sucedía alrededor del equipo en ese momento, era un reto”.