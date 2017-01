Jaguares sigue sin cubrir adeudos de jugadores

Ciudad de México

La directiva de Jaguares de Chiapas, encabezada por Carlos López Chargoy, sigue sin cubrir en su totalidad los sueldos de los jugadores, según documentos que reveló Fox Sports, acto que debió sancionar la Liga MX con la inhabilitación del equipo dentro del campeonato mexicano.

Incluso el equipo 'chiapaneco' no debió participar en el régimen de transferencias ya que según el propio presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, si no cubrían el total de los adeudos, no podían estar presentes.

Además se reveló que Bonilla no dio la fecha exacta, ya que según el plazo era el 28 de diciembre y en documentos oficiales se muestra como fecha límite el 30 del mismo mes.