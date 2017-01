Egidio Arévalo piensa denunciar a Jaguares

Ciudad de México

Continúa la novela de los adeudos a jugadores de Jaguares de Chiapas que datan desde el torneo pasado.



Y Egidio "Cacha" Arévalo, ex jugador de los Tigres y consentido de la afición auriazul, quien militó con el cuadro chiapaneco el semestre anterior, aún no recibe el pago de cuatro meses de sueldo.



El adeudo, afirmó, debió saldarse el pasado 28 de diciembre (fecha límite) por orden de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.



En entrevista para Multimedios, según el dirigente, el cuadro chiapaneco estaba obligado a liquidar en su totalidad todos los adeudos con sus jugadores a más tardar en esa fecha y de no hacerlo descendería automáticamente a la división de ascenso MX, perdiendo todos sus derechos, sin embargo, no ha ocurrido así.



"Hoy a la una (13:00 horas), es la reunión de directivos en la federación; por lo que sé, ahí se decide qué pasa", explicó el charrúa, quien ahora juega para el Veracruz.



Arévalo Ríos llevaría el asunto a los tribunales de la Federación Mexicana de Futbol en caso de que no se liquide dicho adeudo. Hay que recordar que el uruguayo es uno de los jugadores de la Liga MX que han apoyado a Rafael Márquez para la creación de La Asociación del Jugador en el futbol mexicano.