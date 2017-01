Molesta la "persecución" a Carlos López Chargoy

Ciudad de México

No ha tenido el mejor andar con Jaguares a últimas fechas, entre los adeudos (que dijo ya pagó), y los malos resultados que ha cosechado el equipo en los últimos torneos. Carlos López Chargoy, presidente del equipo, ratificó lo difícil que es asentarse en el futbol mexicano.

A pesar de ello, el directivo no tiene pensado abandonar el futbol. Es conocido que debe vender al cuadro chiapaneco o al Puebla, pero quiere quedarse con uno de los dos.

"Es complicado, nunca me he arrepentido, me fascina, me gusta mucho el futbol. Me ha costado trabajo en determinado momento (manejar a los equipos), pero siempre nos ha inspirado el futbol y hemos salido adelante", dijo vía telefónica a La Afición.

Detalló que "con un equipo creo que nosotros podemos manejarnos tranquilamente. Yo lo he dicho, si alguien llega con una oferta lo valoraré , y lo más importante es que tenemos un tiempo en la Federación para vender uno de los dos y hay que hacerlo".

Los altos salarios de los futbolistas, el que muchas veces se desembolse más de lo que se gana, lo ha sorteado de una u otra forma: "Sí se dificulta un poco, pero también sabemos a lo que le entramos, no nos espanta, hay capacidad para salir de esto. Así siempre ha sido y vamos a seguir para adelante".

Claro que los supuestos adeudos a elementos de Jaguares siguen dando de qué hablar, y eso, dijo su presidente, desgasta a sus futbolistas, pues es un tema ya finiquitado.

El directivo aclaró que, tal como lo han dicho en la Femexfut, los jugadores llevan sus pagos al corriente y resta hacerle un último deposito a Egidio Arévalo (ahora del Veracruz). Este tema se estableció a finales del año pasado, justo para que el equipo pudiera participar en el Draft.

Es por eso que, López Chargoy manifestó que es incomodo que vuelvan a surgir estas versiones, que también ya no le agradan a los jugadores, y que "sí molesta y desgasta, pero las cosas estaban en orden, estaba apegado al reglamento porque pagué en tiempo y forma. Nada más veo que quieren hacer ruido y hasta ahí".

Enseguida, agregó que "mis jugadores están molestos de esta persecución, ellos están pagados, están trabajando y están tranquilos. Ahorita vamos a enfocarnos a lo deportivo. Molesta esta persecución, pero he hablado con ellos que se concentren en lo suyo y yo haré mi parte para que Jaguares este semestre camine como debe de ser".

Un tema que queda pendiente es el de Arévalo, quien sigue con sus quejas. Su forma de actuar le ha sorprendido a López Chargoy.

"Las entrevistas son con dolo y preparadas, si yo tengo un compromiso de que a mí me pagan en cierta fecha, pues tendré que esperar mi tiempo a que me paguen. Si el señor en controversias dijo (que se le diera su dinero) en tal fecha y tal fecha, y se le cumplió en la primera y la otra vence el 30 de enero, pues yo no sé que tanto quiere molestar. Además, debe de estar agradecido de que lo presté gratis a Veracruz y que pueda seguir en el futbol mexicano".

Insistió en que "como lo explicó hoy el presidente de la Liga, en conjunto metieron las controversias y todas fueron cubiertas, quedan dos pagos para el 30 de enero que se van a cubrir, mismas que no es adeudo porque es como un compromiso".