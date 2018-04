Directiva solo pagó el 3% de adeudos a jugadores de Chivas

Guadalajara

La protestas de los jugadores de Chivas fueron constantes previo a la Final de la Liga de Campeones de Concacaf por la falta de pago de primas ante el doblete ganado el año pasado.



Y aunque su voz fue escuchada, el plantel no está satisfecho, pues según reveló el delantero, Alan Pulido, la directiva apenas liquidó el 3% de la deuda que tenía con ellos un día antes de enfrentar al Toronto.



“Hubo respuesta, habían dicho que iban a depositar algo para estar tranquilos, pero depositaron el 3 por ciento de lo que nos tocaba y la verdad no lo tomamos de la mejor manera, pero nosotros seguimos concentrados y pensando en este partido, nos vamos con una alegría enorme porque este equipo se lo merece”, dijo.



Para Alan, no existe problema alguno en la disputa que tienen los jugadores, pues a final de cuentas son premios que se ganaron dentro del terreno de juego, pero que no fue distractor en la obtención del título ante el Toronto.



“Lo he dicho, estamos peleando algo justo, algo que ya se ganó.Siempre nos mantuvimos con la mentalidad, supimos diferenciar esa parte”, finalizó.

SRN