No hubo dinero para sueldo del `Titán´ Salcedo

Guadalajara

Los problemas económicos siguen en el entorno del Rebaño Sagrado y es que Carlos `El Titán´ Salcedo escuchó una oferta de sueldo para volver al Rebaño, pero el director deportivo de Chivas fue claro, el defensa central no aceptó la oferta que le pusieron en la mesa y que por eso aceptó lo que le propusieron de su equipo en Alemania.

“Fueron cinco millones de euros. También en el caso de Carlos Salcedo se habló con él y no se llegó a un acuerdo porque su petición era muy alta y tampoco podemos en un plantel de Primera División estar desfasado, en ese sentido se le hizo una propuesta, no se aceptó y él está ahora en Frankfurt y ha hecho méritos para estar, que le vaya muy bien. Desde luego es lo que queremos, debemos ser congruentes y aunque es un jugador de elite, lo que él solicitaba estaba fuera de cualquier presupuesto posible”.

Paco Gabriel de Anda señaló que el Rebaño vive una consolidación financiera, que de momento no hay dinero para comprar a Cota y aunque hay interés porque se quede, Chivas buscará poner un jugador para intercambio.

“En Chivas sí veo una consolidación financiera que se analizó y un grupo limitado, bueno cada quien tiene su percepción, en el caso de Cota llegó y está prestado y piden una cantidad muy alta que no se va pagar, se buscará otro mecanismo, lo queremos, me reuní antes de que se fuera de vacaciones y le hice una oferta de su sueldo, lo que piden por él no se va pagar, Alanís cuando le guié le hice una oferta para extender su contrato, su sueldo, en una actitud muy positiva de ellos dos, él agradeció pero tiene un plan en mente, que es jugar en Europa y si quiere sacrificar o no lo económico es respetable, no hay nada más que pueda hacer ni voy a lanzar una cantidad estratosférica, fuera de la política que se me avisó y que acepté perfectamente”.

GPE