Tigres culminó la obra y está en la final de la Sub 20

Los Tigres de la Universidad de Nuevo León ganaron el juego de vuelta por las semifinales de la Sub 20 en condición de visitantes y derrotaron a las Chivas con un marcador de escándalo, un resultado de 8-1 para el conjunto del norte del país sobre los tapatíos.

El conjunto norteño se fue adelante con gol de Luis Cruz al minuto 8, las esperamos de remontada se diluían con Elvia lo tempranero y al 17 Luis. Ruz enterró de manera definitiva a las Chivas, doblete de este ariete felino y 7-0 el marcador global, un resultado de escándalo.

Ya al minuto 71 los locales pudieron marcar el de la honra, fue Ronaldo Cisneros quien marcó el tanto tapatío, pero al minuto 77 cayó el octavo de los universitarios.

Más allá de que es una etapa formativa, no deja de sorprender la goleada en contra de Chivas, ya que fue el segundo mejor equipo de la etapa regular y dos no es todo, en la semifinal del torneo pasado el Atlas también goleó con escarnio a la Sub 20 del Rebaño, algo pasa que el equipo se cae en las Liguillas.

