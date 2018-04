Sería un error pensar que estamos en la final: Almeyda

Guadalajara

Matías Almeyda, entrenador de las Chivas, salió feliz por el triunfo del Rebaño, pero al mismo tiempo afirmó que sería un pesado capital creer que la labor ya se hizo y que Iián a Nueva York de vacaciones.

"Sería un error muy grande pensar que estamos en la final, puede ser que no son vistosos, pero son efectivos, no será fácil. El triunfo nos vino bien, pero se ganó, el peor enemigo sería confiarse, pero nosotros no somos así. La entrega de este equipo es admirable, si analizan bien, siempre estamos en desventaja a nivel físico de estaturas, pero nuestros jugadores marcan, y pelean. El crecimiento de Pérez me pone feliz y le deseó que siga por ese camino, después se han entregado al máximo en todo. Los felicité por el juego, por el triunfo, no siempre se puede jugar bien, porque el rival te analiza también".

¿Cuál fue el mensaje al grupo después de la victoria?

"Me pone contento ganar, ellos no dan ni una pelota por perdida. Por momento desarrollamos nuestro juego y por momentos nos, estamos contentos por dejar el marco en cero, pero tenemos una ventaja y la vamos a defender".

Almeyda no se engaña y sabe a la perfección que no fue el mejor partido del equipo y sentenció que faltó volumen de juego y que eso se notó ante Red Bulls.

"Antes del partido lo estudiamos y sabíamos que tendría esas características, nos faltó volumen de juego, pero lo importante era ganar y que no nos hicieran gol, ahora iremos a implementar nuestro juego allá y buscar el pase a la final".

¿Cómo saldrán a jugar el encuentro de vuelta?

"Nosotros como sabrán ustedes, no es que podamos modificar mucho nuestro juego, solo tomar los recaudos con un rival que en tres pasos te llegan al área, pero Alanís y Jair estuvieron muy bien marcando a su delantero, ellos creo que cambiarán a línea de cuatro, y eso nos dará más espacios. Nosotros tenemos la mentalidad de que el juego va cero a cero, no va a variar mucho nuestra manera de jugar, ni la intensidad, pero sí ver cómo manejar el partido. Allá será muy duro, como lo fue hoy".