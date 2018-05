Segundo Mundial consecutivo sin jugadores de Chivas

Ciudad de México

Pasaron 84 años para que las Chivas se quedaran sin ningún jugador seleccionado a una Copa del Mundo, cuando Miguel Herrera dejó fuera a todo elemento del Rebaño en la lista definitiva con la que encaró el Mundial de Brasil 2014.

Cuatro años después, la historia se repite, el único club que milita con futbolistas mexicanos, que ha conquistado cinco títulos y que nos representará en el próximo Mundial de Clubes, queda marginado del Mundial de Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio decidió dejar fuera de la lista al portero Rodolfo Cota y al volante ofensivo Rodolfo Pizarro, quienes venían haciendo una gran campaña de la mano de Matías Almeyda pero que por una u otra cuestión no tuvieron cabida en el tren de Rusia.

El único jugador que de alguna forma podría decirse que se ganó un lugar en la prelista y que aún así no tiene segura su participación en la Copa del Mundo, es Oswaldo Alanís; sin embargo, el zaguero central ya no pertenece al cuadro tapatío, por lo cual no se le considera un aporte de dicho conjunto a los preseleccionados.

LA ÚLTIMA

En ocho años el panorama para Chivas cambió drásticamente, pues no habían faltado a ningún Mundial desde que en 1930 tampoco tuvieron convocados, siendo Sudáfrica 2010 la última justa internacional a la que fueron 'invitados', siendo, además base de aquella lista presentada por Javier Aguirre.

En aquella ocasión cinco jugadores fueron llamados, todos liderados por Javier 'Chicharito' Hernández quien además acababa de sorprender con su fichaje por el Manchester United; al hoy máximo goleador del Tri, le siguieron Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina y el portero Luis Ernesto Michel.