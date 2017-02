Una "vergüenza" la transmisión de Chivas TV: Vignolo

Ciudad de México

Luego de que los usuarios argentinos se quejaran de las fallas que tuvo la transmisión Chivas TV, durante el partido del Rebaño ante Boca Jrs., el periodista argentino de Fox Sports, Sebastián 'Pollo ' Vignolo dijo que fue una "vergüenza" ver un duelo con varias interrupciones.

"Lo de ayer fue una vergüenza, yo creo que le van a tener que devolver la plata a la gente que pagó, se cortaba, una precariedad, imposible ver un partido así; saltaban de un córner a un saque de arco, es imposible", comentó el 'Pollo'.

Además, el periodista argentino comentó que la forma en que la mayoría de los usuarios no pudieron ver el encuentro, pues el streaming presentó varias fallas, siendo una 'burla' para la afición xeneize.

"Vamos a mostrarles el partido, ¡ah casi todo el mundo no vio el partido! Es una vergüenza desde el punto de vista de la televisación, de la forma en que se televisó el partido de Boca, por streaming. ¿Qué es lo que proponen algunos dirigentes? No sé cuáles, no sé cuantos del futbol argentino, fue patético. Año 2017, retrocedimos no sé cuantos años, fue una vergüenza lo que hicieron ayer a los hinchas del Boca, a los socios, a los que quisieron ver el partido, encima como no hay futbol", agregó.

Vignolo señaló que "fue un papelón" y más por el costo que tuvo el "Duelo de Gigantes".

"¿Hay que pagar cuatro dólares, cinco dólares, para ver eso? Ni para ir a ver un concierto de títeres si pasa lo de ayer. ¡Fue un papelón! Yo nos se quienes fueron los responsable", declaró.

Por su parte, el equipo argentino informó a través de sus redes sociales que el Rebaño reembolsaría el dinero a todos los usuarios que tuvieron fallas durante el streaming del partido.