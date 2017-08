Chivas se fue inconforme con el resultado

Torreón, Coahuila

Fue el auxiliar de Matías Almeyda, Guido Bonini, quien dio la cara tras el partido ante Santos y señaló que se van a Guadalajara con un amargo sabor de boca.

"Cuando vas ganando y falta tan poco, claro que nos deja un sabor amargo a todos. Creo que se hizo un buen partido hasta que llegó el empate y ahora solo nos queda seguir trabajando. Santos hizo lo suyo y se lleva esta noche el empate", dijo.

Indico que a pesar de la intensidad, intentaron siempre jugar, "pero las cosas no salen como uno pretende, entonces la única forma es seguir trabajando. Santos hizo un buen partido, en el primer tiempo se hizo merecedor a llevarse algo más, así como nosotros en otros partidos, hoy el empate nos cae bien y vamos a seguir trabajando para alcanzar el triunfo".

"Tenemos que trabajar para que los jugadores vuelvan al nivel que mostraron hace dos meses. Chivas mostró a la larga el buen juego, la intensidad, pero no fue suficiente, el trato no fue el que tenemos siempre", añadió.

Del arbitraje no se quiso meter en detalles, "Estuvo bien, no vi las jugadas, hubo penal para los dos lados, el gol fue bien anulado, no vamos a recaer de nuevo, el trabajo nos va a llevar a jugar de la mejor manera, hoy no nos vamos conformes".

JFR