“No soy Santa Claus” Gabriel de Anda

Guadalajara

Este viernes por la tarde, Paco Gabriel de Anda, nuevo director deportivo de Chivas, atendió a los medios que cubren el día con día del Rebaño y habló largo y tendido sobre la actualidad rojiblanca.

Con su llegada al equipo mucha gente se ha ilusionado en que llegarán muchos refuerzos y esto respondió en este aspecto.



“No soy Santa Claus, vimos el partido contra Sounders y hay gente que piensa que necesitamos diez refuerzos, y ahorita no tengo contemplado ninguno. Por mi cabeza no pasa quiénes se pueden ir o llegar, no es mi prioridad en estos momentos”.



¿Si hoy no piensa en refuerzos, cuando empezaría a ver estos temas?

“Jugamos contra Tigres, viene un parón por fecha FIFA, vamos a Estados Unidos y ahí veré qué se necesita para lo que viene, el lunes estaré proyectando todo lo que viene”.



Gabriel de Anda agregó que en este momento les queda pensar en el juego ante Tigres y después ir con todo por la Concachampions, torneo que le ilusiona al nuevo dirigente del Rebaño.

“Estamos en una semifinal, es importante porque te da una ilusión de ir a un Mundial de Clubes, en Liga estamos lejos, pero jugamos ante el campeón, visualizo un equipo que va a disfrutar del partido, y me agrada eso, vi a Javier López hace un partidazo, es un tipo convencido dedicado a lo suyo, es lo que quiero, pero a él se le creativa mucho juegue bien o mal. No puedo garantizar nada de qué va a pasar, pero veo una gran actitud”.

MC