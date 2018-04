Salcido, seis meses más; buscarán que Cota se quede

Guadalajara

Paco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, señaló que ya hay un acuerdo con Carlos Arnoldo Salcido para que el de Ocotlán, firme de nueva cuenta por seis meses con el cuadro tapatío.

Pese a que el Negro quería retirarse, ahora que ganaron el boleto al Mundial de Clubes, Salcido seguirá un semestre más con el equipo rojiblanco.

“Salcido se queda, terminó contrato y va a jugar seis meses más, es un problema o tema menos. Cota está a préstamos, es un tema a resolver, el de Alanís, no se ha ido, todavía no se va y hasta que no esté con contrato firmado con otro equipo buscaremos que se quede, no tengo por qué esconder nada, es así de difícil, lo de Cota no depende de nosotros es un activo de Pachuca".

Se le preguntó a Paco Gabriel de Anda si no hay miedo de que algunos jugadores no quieran venir a Chivas bajo el pretexto de que no son buenos para pagar y señaló, que eso es mentira, ya que hay mucha gente que quiere venir a jugar a Verde Valle.

"El que no quiera venir a Chivas que no venga, cualquier jugador mexicano quiere venir, y he hablado con muchos que juegan en Europa, ya a la hora de la negociación es otra cosa, ya veremos".

MC