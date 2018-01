Almeyda pide mesura con Ronaldo Cisneros “es muy fácil marearse”

Guadalajara

Almeyda no tiene miedo de jugársela con juveniles, pero tampoco le da miedo quitarlos si es que asumen actitudes negativas.

Luego de que el “Pelado” pusiera a Ronaldo Cisneros ante Necaxa, el técnico señaló que no significa que ya será el titular y que si pierde la visión y se crece por su gol, no lo pondrá de nuevo.

“En ese sentido siempre es lo mismo, más que nada porque he sido jugador, sé lo que sienten, cuando sienten un dolor lo he sentido, cuando sienten alegría lo he sentido, cuando quieren jugar porque están en la banca lo he sentido, transmitirles vivencias y que estén tranquilos. De Ronaldo ya lo comparaban con el debut de Chicharito y digo demasiado acelerado y lo que perjudican siempre es a los jugadores, trato de estar encima, transmitirle tranquilidad y la carrera de un jugador no es un partido o dos, deben ser 12 años, 10 mínimo, saben que trato de aconsejarlos desde lo más profundo de mi, y que no se equivoquen, es fácil marearse en un club tan grande como éste, estamos detrás de su familia y ellos. Con él hablé dos días antes de su debut y nunca se sabe cuándo debutan porque tenía pensado hacerlo más adelante, pero lo vi en un entrenamiento y esa competencia que quiero entre ellos, ganó una posición, se la ganó bien y lo aprovechó el otro día”.

El “Pelado” señaló que en Chivas hay apoyos para que los jugadores sigan estudiando, si sacan buenas calificaciones, el club les da becas de 100 por ciento, pero si el jugador no estudia bien, pagan un mes el club y otro el jugador.

“Ya saben ellos todo lo que les hablo y cómo nos manejamos, de repente nosotros cuerpo técnico nos estamos metiendo mucho en ellos con respecto al estudio y por ahí puede parecer algo superficial, pero hay una vida detrás de un jugador y me interesa que cuando terminen de jugar tengan una vida normal y con una preparación, nosotros miramos sus notas porque el club premia a quien tiene su mejor nota, el que tiene mejor nota se paga su universidad y el que no va a la universidad conmigo no va a jugar”, expresó Almeyda.

