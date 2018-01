Ronaldo Cisneros no le teme a la responsabilidad en Chivas

Guadalajara

La realidad superó a la ficción. El gol en su debut con el Rebaño, el triunfo en Aguascalientes y la demostración de que tiene la madera para ser delantero de Chivas dejó satisfecho a Ronaldo Cisneros, delantero de los rojiblancos, quien ya sabe lo que es marcar con los tapatíos y dice que fue mucho mejor que en sus sueños.

“Se hizo un gran esfuerzo y la recompensa es el triunfo. La verdad es que desde el día en que se dio la noticia de mi transferencia para acá, la verdad que lo soñé y qué mejor que con un triunfo”.

El primer gol de Cisneros con la rojiblanca fue contra Barovero, un portero consolidado, aunque ahora falló un poco, “es un gran portero, creo que por ahí en mi gol colabora un poco, pero no se pueden dudar de sus capacidades”.

Cisneros sabe que a los delanteros se les mide por goles, no solo por meter o ponerle mucho énfasis a los partidos, a la gente sede ofensiva se le mide en goles.

“En lo personal estoy muy contento, pues han sido entrenamientos muy duros desde el primer día en que llegué me costó un poco adaptarme a los entrenamientos, son un poco más intensos, pero gracias a Dios he ido agarrando ritmo y me he topado con un equipo bastante bueno y los compañeros me han dado bastante confianza y se los agradezco. Me he dado cuenta de la grandeza de este club y como tal, la he llevado entrenando al máximo, para dar resultados lo más pronto posible”.

¿Le tienes miedo al reto?

“No, es un reto muy padre, un reto personal, para mi carrera, para seguir creciendo”.

¿Te imaginas una racha, una seguidilla de goles?

“Sí, para eso uno trabaja, pero hay que tener mucha humildad, los pies sobre la tierra y seguís haciendo caso a los mayores, al Profe, lo que me piden dentro de la cancha. Ya me lo había imaginado y se lo dedico a toda mi familia y a mi novia, que de seguro estuvieron apoyándome y a toda esa gente que siempre ha confiado en mí”.

¿Estamos cerca de ver a la mejor versión de Ronaldo Cisneros?

“Sí, espero que sí, poco a poco ir tomando más confianza y mostrar mi mejor versión”.

GPE