Ronaldo Cisneros 'emula' a Chicharito en Chivas

Guadalajara

El atacante Ronaldo Cisneros, debutó con el primer equipo de Chivas y anotó un gol ante el cuadro de Necaxa algo que también hizo en su momento Javier Hernández pero el 9 septiembre del 2006.

El estratega del Rebaño aseguró que llevará con tranquilidad el proceso del joven atacante que acumula dos tantos en 172 minutos disputados.

"Desde el día que se dio la noticia de que venía para Chivas soñaba con esto y por fortuna ahora se consiguió" afirmó el ariete luego de marcar ante los Rayos.

Cisneros debuto con el equipo sub 20 ante Toluca y fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro que le dio la victoria al equipo rojiblanco, para la jornada 2 fue llamado al primer equipo pero vio la derrota 3-1 de su equipo desde la banca.

El ex Santos Laguna afirmó que no ha sido fácil su incorporación de Matías Almeyda pero tiene la mejor disposición para lograr grandes cosas: "Han sido entrenamientos muy duros desde el primer día que me integré al equipo, la verdad me costó un poco adaptarme en lo físico al trabajo grupal, son muy intensos", explicó Cisneros.

"Pero por fortuna he tomado el ritmo y me ha cobijado mucho el plantel. Mis compañeros me han dado mucha confianza y se los agradezco mucho, tengo que seguir trabajando con mucha humildad y tomar el consejo de los de mayor experiencia".