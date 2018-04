Cota desconoce si disputará el Mundial de Clubes con Chivas

Guadalajara

Aunque el Guadalajara tiene amarrado el boleto al Mundial de Clubes, hay jugadores cuyo futuro no está definido, tales como el guardameta, Rodolfo Cota, quien termina préstamo con los rojiblancos y su carta pertenece al Pachuca.

Emocionado por la obtención de la Liga de Campeones de Concacaf, Cota reconoció que aún no tiene contacto con la gente de Grupo Pachuca para saber los planes que tienen con él

"Vale la pena que Chivas haga el esfuerzo, se termina mi préstamo, ellos son los encargados de ese tema, si me pueda quedar o no sé que tenga Jesús Martínez preparado para uno, no he hablado con él, no sé lo que piense de mi o lo que quiera, tengo buena relación con él, él sabrá que es lo mejor", dijo.

No obstante, Cota no ocultó la emoción que le genera disputar un torneo internacional con los colores rojiblancos y representando a México.

"Es algo que depende de mí, es complicado, se termina mi préstamo y ellos son los que se encargan, esto es así, depende de ellos y que puedan llegar a un arreglo, si me pudiera quedar seria un sueño porque está el Mundial de Clubes ¿Quién no quisiera ir representando a México con puros mexicanos?", finalizó.