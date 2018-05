Pizarro no quiere ir a Monterrey, directiva busca venderlo

Guadalajara

La postura de Rodolfo Pizarro ante su traspaso al Monterrey no ha cambiado. El volante ofensivo del Rebaño Sagrado no quiere irse, desea ir a Europa o jugar el Mundial de Clubes con el Rebaño, pero él sabe que no es querido por la directiva del cuadro tapatío.

Las cosas son así, entre la directiva de Chivas y Rayados hay un arreglo para el transfer definitivo de Pizarro y en el negocio entraría César Montes, defensa central que le gusta a Almeyda.

Rodolfo Pizarro no quiere ir a Monterrey, en este momento `Rodo´ se siente cómodo en Guadalajara, aunque sabe que la oferta económica de Rayados es superior a la de Chivas, él espera una contra oferta del PSV de Holanda, porque de momento la que llegó a Chivas no es tan atractiva como la de `La Pandilla´.

En esta historia hay un tema aparte y es que Pizarro no entra en el gusto de la directiva. Tuvo roces importantes con Amaury Vergara cuando los jugadores ventilaron a la prensa que la directiva les debía los premios.

Los altos mandos de Chivas tienen señalado a Pizarro como el que le filtra cosas institucionales a los medios y por eso lo negociaron a `La Pandilla´, el que está interviniendo porque Pizarro se quede es Matías Almeyda, quien desea mantener en el equipo a Rodolfo. Las fricciones entre jugadores y dirigentes llegaron a picos elevados, y es que los altos mandos sintieron que fueron ridiculizados por las acciones de algunos elementos, al revelar a la prensa los adeudos.

A esta novela le quedan algunos capítulos más, en Rayados quieren tener ya la firma de Pizarro, pero el jugador analiza si ir o no a la Sultana del Norte, la oferta deportiva y económica es buena, pero aún espera un lado a Europa.

GPE