Es triunfo de todos: Cota

La historia de Rodolfo Cota, portero de las Chivas, es la del futbolista que trabajó en silencio y aprendió de los mejores y ahora cosecha los frutos.

El arquero llegó a Chivas como suplente de Toño Rodríguez, muchos cuestionaron su fichaje y pronto le quitó el puesto a Toño, quien de momento está fuera de la institución.

Cota fue suplente de Calero en Pachuca y en Puebla jugó de titular en la salvación de los poblanos, de ahí lo fichó Mariano Varela para el Rebaño y ahora es el campeón con los rojiblancos.

"Nos lo merecemos todos, es un triunfo de todos. Gran sacrifico, mucha entrega y mis compañeros demostrando que son los mejores. Fue muy difícil para llegar hasta acá y ahora es momento de festejar con la familia", decía Cota con su hijo en brazos.

Cota tuvo un titubeo ante Gignac y al final reconoce que si pierde esa pelota a lo mejor el partido hubiera sido otro.

"Si perdía ese balón y metían el gol, el partido hubiera cambiado mucho. Por fortuna pude recuperarlo y ahora me da mucha alegría poder celebrar con mi gente. Ellos tienen jugadores muy buenos, cuentan con talento en todas sus líneas y creo que eso hace que el título nos sepa mejor".

¿Aunque el Tubo Gómez ganó muchos títulos, pero ya estás en la historia como uno de los porteros titulares, cómo te sientes?

"No me comparo con los históricos, pero se siente bien que te vengan a saludar. Antes del partido vino el Zully a saludarme y me felicitó y se siente muy bien que históricos te reconozcan. Es un momento muy bueno en mi vida y quisiera que dure mucho tiempo", señaló Cota.

