Cota sigue siendo prioridad, pero no llevan prisa

Guadalajara

La partida de Carlos Fierro al Cruz Azul puede ser una de las llaves del Rebaño para poder acercar de manera definirá a Rodolfo Cota a Verde Valle.



Con el dinero de la venta de Fierro a la Máquina Celeste se puede amortiguar la compra de Cota a Grupo Pachuca.



Es cierto que Rodolfo Cota sigue siendo la prioridad de Almeyda más allá de qué hay otras opciones en el horizonte, como Jesús Corona del Cruz Azul, pero al momento el portero sinaloense sigue siendo prioridad para el técnico del Rebaño Sagrado.

El estratega del Rebaño ha expresado a sus dirigentes que la prioridad debe ser el actual portero, es cierto que 'Chuy' Corona entra en el gusto del timonel de los rojiblancos, pero en este momento sigue pensando en Cota.



Chivas está dispuesto a reactivar las pláticas con su simil del Pachuca, y hasta poner un jugador en el negocio para mantener a Cota, una de las opciones es Alejandro Manuel Mayorga, lateral izquierdo de 20 años de edad y quien ha ido al Mundial de su categoría. Mayorga ya conoció la Primera División de la mano de Almeyda, pero es una petición de Grupo Pachuca, aunque con este jugador la cantidad que pide Pachuca sigue siendo alta.



Cota aguarda en sus vacaciones la noticia definitiva de parte de Chivas, es más a la fecha no han mandado oferta formal por Jesús Corona, pues quiere. Esperar a ver si pueden cerrar a Cota. Al parecer en Chivas no hay prisa, pues confían en que puedan llevar a buen puerto esta transacción.



Sobre el defensa central que Almeyda tenía en mente aún no hay avances, en un principio Araujo parecía algo complejo, pero el fichaje del uruguayo Gerardo Alcoba, la postura del Santos, según su vicepresidente José Riestra es que no lo van a transferir en este mercado de invierno, pero en la mente de Siboldi está poner de titular a Carlos Izquierdoz y al ex líder de la zaga universitaria, Gerardo Alcoba.



Ante este panorama, Néstor puede quedar en posición de ser negociado por una buena cantidad de millones de dólares. Néstor es tapatío, pero se formó en la escuela de Cruz Azul en la perla.

SRN