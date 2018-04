Pizarro nos arruinó el plan: técnico de NY Red Bulls

Guadalajara

Jesse Marsch, entrenador del New York Red Bulls, señaló que la derrota de su equipo se gestó por la calidad individual de Pizarro, que Rodolfo les complicó el partido y que les costó mucho recuperarse del gol rojiblanco.

"No fue el mejor jugador del partido y eso lo sabíamos desde antes, él sabe encontrar espacios y burlar a defensas. Pizarro nos arruinó el plan, fue el jugador del partido, fue un desastre para nosotros. Cota tuvo buenas atajadas, era un gol tremendo el de Wright-Phillips que nos ayudaría mucho, pero pese a que no lo anotamos, estamos preparados para hacer un gran partido en nuestra casa".

¿Siente que el arbitraje los condicionó?

"El resultado no era el que esperábamos, fue un juego áreas y de mucho cuerpo a cuerpo, por eso se dio el error del gol, la primera amonestación de Collin no me parecía, la segunda no era clara, pero ya no puedo decir más".

Se le preguntó si ellos no tienen miedo de que los trabajos de los árbitros los perjudiquen para tener el Clásico Nacional en la final y señaló que ellos no piensan en ello, que confían en darle la vuelta en casa.

"Obvio para los mexicanos será tremendo el súper clásico, para los fanáticos de los dos equipos, pero nosotros tenemos otros planes, tenemos que regresar, recargar pilas y mejorar para dar una mejor batalla en nuestra casa".