Cota y Pizarro, 'damnificados' rojiblancos de Osorio

Guadalajara

Por segundo Mundial consecutivo el Rebaño Sagrado no mandará ningún exponente a la principal justa futbolística. El técnico Juan Carlos Osorio dejó sin la oportunidad de ir a Rusia a dos jugadores del conjunto tapatío que semana con semana tenían actuaciones sobresalientes y al final, pese a lo visto en el rectángulo verde, el colombiano no los tuvo en cuenta.

Rodolfo Cota y Rodolfo Pizarro han sido desde hace dos años, dos pilares del conjunto tapatío que comanda Almeyda, pero pese a sus actuaciones no llegaron a la meta mundialista, se quedaron a la orilla o simplemente se olvidaron de ellos.

Desde que acabó el Mundial de Rusia a la fecha Cota ha sido el portero mexicano más ganador de toda la baraja que tenía opciones para ir al Mundial, un título de Liga, una Copa MX, una Recopa MX y la Concachampions están en su aparador, más otra Copa MX, pero en esa el titular fue Miguel Jiménez.

Desde la justa de Brasil a la fecha, han sido Campeones Moy Muñoz, Conejo Pérez y Cota, además de Marchesín y tres Nahuel Guzmán, ahora Talavera puede quedar campeón porque juega la final ante Santos.

Memo Ochoa y Chuy Corona, no han ganado los títulos que levantó Cota, pero aún así se mantienen en el gusto del estratega nacional.

Cota ha sido el salvador de la cabaña del Rebaño en varios partidos, recordar la semifinal de vuelta en New York donde el conjunto de la Gran Manzana acorraló a los tapatíos y Cota sacó por lo menos cinco pelotas de gol y le otorgó el pase a la final de este certamen al Rebaño, pero el técnico Osorio o no vio este duelo o simplemente lo omitió.

Cota amigo del sentido común no mostró ninguna emoción negativa, al contrario señaló desde sus vacaciones, que él hizo su trabajo en la cancha y que ahí es donde pidió la oportunidad.

“No está en uno está decisiones”, relató desde sus vacaciones con su esposa e hijo, de todos modos desde el viernes en su estado Rodó puso una foto donde hacía alusión que no sería tomado en cuenta para ir a Rusia.

PIZARRO NO, GIO SÍ

Este semestre Rodolfo Pizarro demostró en Liga como en la Concachampions que tiene la calidad para colarse al Mundial, pero el técnico nacional, se la jugó con el pasado de ciertos jugadores, que han tenido un presente lejos de los reflectores y más cerca de la sala de kinesiología de sus clubes.

Pizarro fue pieza clave para que Chivas ganara la Concachampions, marcando un gol en la final de ida y asistiendo a Orbelín para su gol en la vuelta, pero más allá de los goles que hizo o puso, Pizarro es un generador de futbol. Lejos de las figuras de los 10 de antaño, Pizarro es un volante mixto que tanto ataca, como define o pone un pase entre líneas al nueve y por su buen estado físico, Rodolfo puede sacrificarse y bajar a pelear un balón o recuperar una pelota.

Pizarro es de esos jugadores box to box, como se denomina en Inglaterra, que pueden jugar de área a área sin desentonar, pero esos aspectos no los consideró el técnico Osorio, quien lleva a Gio dos Santos, quien pasa por su peor momento futbolístico y a Marco Fabián, quien viene de una lesión de casi un año, que lo tuvo cerca del retiro, Fabián apenas suma minutos en este semestre, pero Osorio lo ve mejor que Pizarro, por eso el jugador de Chivas verá el Mundial desde su casa, buscando explicaciones de por qué no fue al frío ruso.