Si queremos ser protagonistas el equipo se tiene que reforzar: Almeyda

Luego del fracaso en el Clausura 2018 y el título de Concacaf a media semana, el equipo de Chivas comienza con la planeación del siguiente torneo desde este domingo, reveló el técnico Matías Almeyda luego de la derrota frente al León.

"Si nosotros pretendemos ser protagonistas el torneo que viene, el equipo se tiene que reforzar. Daré una lista de jugadores que pretendo a Paco y luego veré cuál es el resultado final. Hay jugadores como Alanís que se van, Oswaldo ya mañana terminó con nosotros, Cota deberá volver, hay montó de situaciones por mejorar para el torneo que viene", dijo.

Para el argentino es importante apuntalar el plantel del Guadalajara, pues serán tres torneos entre ellos el Mundial de Clubes lo que el Rebaño afrontará en la segunda parte del 2018.

"Jugaremos tres torneos: Liga, Copa y Mundial de Clubes. Ir al Mundial con tantos jóvenes sería lindo, pero a la vez también poco competitivos, porque habría mucha diferencia con respecto a esas potencias que se enfrentarían. Pero más que nada la Liga local, hay dos campeonatos claros y la realidad es que con lo que tenemos, necesitamos reforzar", explicó.

Almeyda habló sobre su continuidad, pues como cada mercado han surgido rumores de interés por parte de otras escuadras, aunque dejó en claro que siempre que se presentan cuestiones de este tipo las informa a su directiva.

"Las planeaciones siempre las hacemos, ya la hice desde hace un mes, pero reitero que el futbol es muy dinámico, hay muchos días y cosas por mejorar, pero ya veremos, por suerte siempre he tenido ofertas y siempre se las cuento a la dirigencia, pero eso no sería no pasa por una decisión, pasa por otros motivos", sentenció.