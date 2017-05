Pulido, el '9' que necesitaban

Ciudad de México

En una conferencia atípica, a media semana y en Verde Valle, a inicios de septiembre del año pasado, Chivas cumplía uno de sus anhelados deseos, tanto del cuerpo técnico de Matías Almeyda, como de la directiva en curso: contratar a Alan Pulido. La novela entre el jugador, exiliado en Grecia, y El Rebaño Sagrado concluía con la oficialización de su arribo. Habían transcurrido un par de años de negociaciones, en las que Tigres siempre se manifestó en pro de que se le incluyera en la compra del jugador.



En aquel momento, Pulido llegaba como referencia de ataque para un plantel que poco a poco tomaba mayor peso específico, sobre todo en el ataque: "Es un futbolista importante, al que hemos venido siguiendo y del que queremos y deseamos que le vaya bien y sume para el club ", dijo esa tarde José Luis Higuera, CEO de Omnilife; "Estamos seguros que rendirá al máximo, que Alan defenderá esta camiseta con profesionalismo y goles", relató Jorge Vergara, propietario de la institución.



"Vengo a sumar, a ganarme un puesto y ser alguien importante para Chivas", detalló el propio atacante del Chiverío... Pocos aficionados se sumaron a su causa en dicho instante. Sin embargo, su llegada era cuestionada por las constantes polémicas con la directiva de Tigres y hasta con Ricardo Ferretti, su entrenador, toda vez que Pulido se había desentendido de su contrato con este club, para fichar por el Olympiakos de Grecia, donde no obtuvo el éxito anhelado.



Alan Pulido asumió con madurez el reto de ser un tipo importante para Chivas. Se dedicó a hablar en el terreno de juego, donde constantemente fue respaldado por Matías Almeyda, ya que la falta de gol, como con cualquier centro delantero, era algo cotidiano: "Es normal, pero aquí jugamos y ganamos todos, no solo él; nos ayuda en otros aspectos y eso es lo más importante, en eso es en lo que me fijo, no en si anota o no".

El Torneo Apertura 2016, el primero del ariete como rojiblanco, contabilizando Liga, Liguilla y Copa, Alan disputó 14 encuentros, marcando gol en seis ocasiones, con un promedio de anotación cada 2.3 juegos; si bien no destacó tanto, sí consiguió hacerse presente ante rivales de jerarquía, como Cruz Azul o Toluca, en fase regular o en las semifinales de la Copa, frente al odiado América, en la cancha del estadio Azteca.



El Clausura 2017 le aguardaba con mejores dividendos. Pese a una sequía de 44 días, Alan Pulido consiguió su tercer mejor registro como profesional en todas las competencias, marcando 8 anotaciones entre Liga, Liguilla y Copa, pero sobre todo, por dar luz en los momentos más relevantes. El nueve se hizo presente en las Finales de ida y vuelta, (2-2 y 2-0), para llevar a las Chivas a su décimo segundo título local. La presencia del centro delantero concedió espacios, dinámica y desgastó a sus más cercanos marcadores.



El silbatazo final de Luis Enrique Santander mostró ante las cámaras de la televisión a un grupo de jugadores felices, eufóricos y a un Pulido que con lágrimas en los ojos, lloraba su segundo campeonato de Liga (el primero en el Apertura 2011, precisamente con Tigres). Alan, a su manera, fue factor, hizo diferencia, impulsado por un cuadro que ha sabido sacarle jugo a sus condiciones, y a un entrenador capaz de solventar su falta de gol, para mantenerlos entre su oncena titular.



EL DATO

Alan Pulido se convirtió en el primer jugador de Chivas en marcar en dos juegos consecutivos desde el 2009 (Javier Hernández).



LA PRESENCIA DE PULIDO

TORNEO J G

Apertura 2016 10 4

AP16 Copa 4 2

CL17 Copa 4 1

Clausura 2017 23 7

TOTALES 41 14



ALGUNOS QUE NO FUNCIONARON

NOMBRE ESTANCIA

Carlos Peña 2016

Aldo de Nigris 2013-2015

Rafael Márquez Lugo 2012-2015

Ángel Reyna 2014-2016

Jared Borgetti 2009

Carlos Ochoa 2009

Amaury Ponce 2009



RIVALES A LOS QUE LE HA MARCADO

Toluca (3)

Tigres (2)

Pumas

Veracruz

Puebla

Morelia

Cruz Azul

Necaxa

Chiapas

Monterrey

América

*En juegos de Liga, Liguilla y Copa.





SUS MEJORES REGISTROS

14 goles en el Clausura 2014



11 goles en el Apertura 2013



8 goles en el Clausura 2017

*En todas las competencias.