Chivas visita al Puebla, con la urgencia de los tres puntos

Fue una semana atípica para el Rebaño. Sólo cuatro días para entrenar, medio equipo ausente, entre llamados a la selección mayor, a la Sub 21 y un par de referentes lesionados. Los tapatíos deben curar las heridas que dejó la derrota ante Rayados y ante un rival que se hace sólido en casa, deben ir a buscar los tres puntos. La Liguilla se consigue luchando ante los más poderosos y ganándole a los que están a tu mismo nivel.



Los rojiblancos llegan a este encuentro con cuatro unidades, un empate, un triunfo y dos derrotas, paradójicamente al Chiverío le va mejor fuera de casa, que en su reducto. Empató en Toluca y le ganó al Necaxa, y ahora en su tercer salida de Guadalajara tratarán de salir con el botín completo.



Las fortalezas del Rebaño son su ofensiva, la dinámica y el buen trato del balón, pero el problema principal radica en que sin Alan Pulido el Rebaño sufre y por un golpe en el tobillo derecho, Alan no podrá ver acción en este cotejo, de los seis tantos que el conjunto de Verde Valle tiene a favor, dos han sido de Alan, por lo que su ausencia es significativa para el equipo de Almeyda, quien es uno con Pulido y otro sin él en la cancha.



Para este encuentro Ronaldo Cisneros tendrá por tercer partido consecutivo la oportunidad de ir como titular, como eje del ataque, la buena noticia es que J.J. Macías ya está de regreso después de algunas molestias musculares y el canterano apunta para ir a la banca ante los Camoteros.



La pequeña sociedad que han logrado hacer Pizarro y 'Chofis' López le ha dado muchas alegrías a la gente del Rebaño, pero se necesita más regularidad de ambos, que las jugadas claras, ante los porteros las conviertan en gol. 'Chofis' y Pizarro fallaron una clara cada uno, lo que hubieran sido los tantos de la victoria ante Rayados.



Si 'Chofis' López y Pizarro mantienen el nivel mostrado ante Rayados meterán en problemas a los Camoteros, de ellos dos depende la buena salud del ataque rojiblanco.



Por su larte, los Camoteros llegan a este duelo como uno de los mejores equipos jugando como locales, ya dieron cuenta del campeón Tigres haciéndoles un partido interesante y marcándoles tres goles, aunque uno el árbitro no lo dio como bueno, además que sus cuatro goles que han marcado han sido en su territorio, es un equipo que cambia mucho jugando en el Cuauhtémoc.



Puebla no será nada fácil, está en la media tabla, pero sus seis puntos que suma hasta el momento no reflejan lo bien que han jugado. De menos merecen un par de unidades más y estar en zona de Liguilla. 'El Profe' Cruz le ha metido una disciplina táctica al equipo muy interesante y se nota que juegan a algo, tienen un estilo definido y no sólo se defienden, sino que saben atacar y arriba cuenta con gente muy rápida.



Partido trampa para el Rebaño, el Puebla de local hace mucho daño y el Chiverío va con la consigna de atacar y buscar el partido, no hay mañana, es ganar o ganar para el Rebaño.

