Mi plantel tiene mucho futuro: Almeyda

Guadalajara

Las Chivas de Matías Almeyda tienen una mezcla de madurez y juventud en todas sus líneas y eso le gusta al técnico, ya que no sólo es uno o dos canteranos con futuro, ya que el timonel trabaja constantemente con los juveniles del equipo con la firme intención de tenerlos listos para el primer equipo.

Matías Almeyda, no sólo se conforma con el buen momento que vive la Chofis López y es que el técnico de los rojiblancos, afirmó que hay mucho talento en sus juveniles, ya que elementos como Josué Lázaro, Édson Torres, Kevin Ramírez, Michel Benítez están trabajando fuerte para tomar la oportunidad cuando él lo vea necesario.

“Me parece complicado hablar de estos temas, Chofis es del club, es un elemento con características ofensivas porque lo hace bien, los evalúo a los jugadores siempre y el otro día no pudo terminar porque bajó su rendimiento, tampoco es para cargarlo de presión que siempre tiene que jugar, hacer dos goles. Tiene que participar de la mejor manera, lo viene haciendo bien, desde el momento que llegué hasta hoy está creciendo mucho, lo bueno es que es un jugador nacido en nuestras fuerzas básicas y tiene un gran futuro. Este plantel tiene un plantel con mucho futuro, no solamente Chofis”.

Se le preguntó de nueva cuenta a Almeyda la cuestión de la necesidad de ganar un título de Liga y el timonel reiteró que la clave es trabajar, que no puede prometer un campeonato ni ahora ni mañana, pero que ellos trabajarán fuerte por obtener el certamen liguero, pero que lo primero es la obtención del pase a la Liguilla.

“Por ahí es medio complicado que responda por los años de contrato que tengo, el proyecto está en los años que tengo, porque en ese tiempo entra el campeonato, entreno para ganar. No hay nadie que no entrene para no ser campeón, después hay cosas negativas y positivas. No ganarlo puede llamarse fracaso, pero hay que ver qué es fracaso y qué es éxito para un ser humano, porque hay varios caminos para uno y otro. Trabajamos para ser campeón, deseo con toda mi alma ser campeón, Dios quiera”.

¿Qué interpretación le da a la medida de que Jorge Vergara no hablará más con los medios hasta que acabe el certamen?

“Bien, lo interpreto de la mejor manera. Jorge me lo había comunicado desde el partido pasado, suma, no significa que se aleje del equipo, por el contrario; suma y lo tomo bien, porque está cerca del equipo en todo momento. Lo tomo con total naturalidad, es el dueño, él obviamente pude expresar lo que siente y cómo lo siente, si decide no opinar, está bien. Entiendo cada cosa, seguro que es para sumar, porque muchas veces puedes expresar lo que siente y es mal interpretado, la inteligencia dice que no quiere abrir ninguna puerta a mala confusión”.

Sobre el duelo del fin de semana cuando visiten a Rayados del Monterrey, el Pelado Almeyda agregó que tienen un plantel redondo, que conoce a muchos jugadores, que hay buena relación con el Turco Mohamed y que sin problemas será un duelo de arco a arco.

“Ya fue con Pumas, el último partido con ellos lo habíamos perdido. Todas son pruebas de fuego, por eso el campeonato mexicano es tan bonito, por competitivo, conozco a varios jugadores de ellos, de Funes Mori fui su compañero, luego entrenador, también de Sánchez, lo llevé a River. El Turco ha ganado dos campeonatos, ha construido su vida deportiva en México y se enfrentarán dos equipos con buen futbol”.

