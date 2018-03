Los pilares de Chivas

Ciudad de México

Para este sábado el equipo de Matías Almeyda tiene una cuenta pendiente que saldar y no solo es el triunfo, que apenas tiene uno en lo que va del semestre, se trata de una mejor solvencia defensiva, que la zaga no solo contenga, sino que nulifique a los atacantes y, por fin, baje la cortina.

Hay varios bemoles en torno a la última línea de los rojiblancos y es que Jair Pereira viene saliendo de una lesión muscular, Hedgardo Marín ya no ha sido convocado y el sábado irá a la Sub 20, si a eso se le suma que los juveniles que vienen detrás aún están muy verdes, para recibir al América no hay más, Alanís como central por izquierda, Salcido por derecha o arriesgar a Jair Pereira, quien se lesionó el miércoles pasado en República Dominicana.

La última vez que Chivas dejó su cabaña en cero fue hace siete meses, el 26 de agosto en un empate sin goles contra los Gallos Blancos de Querétaro, desde ese día a la fecha El Rebaño ha encajado gol en cada partido. 19 juegos que los rojiblancos no pueden dejar en cero su arco, ya le dio la vuelta a todos los equipos y sigue aceptando goles de todos los rivales. Más de seis meses de fragilidad defensiva y el problema se viene muy severo para el corto plazo, ya que Alanís se irá al futbol español con el Getafe, Salcido estaría retirándose y solo quedaría Jair Pereira como hombre experimentado, solamente que las lesiones no lo dejan en paz y en este torneo ya se ha perdido varios duelos por problemas musculares.

Para el sábado, la zaga tapatía llega como la parte más débil del equipo. ¿Quién podrá frenar a Cecilio Domínguez y Renato Ibarra?, o ¿quién será el que nulifique a Oribe Peralta? Esas son las dudas que tiene Almeyda y todo indica que Oswaldo Alanís tomará a Oribe que los laterales tanto Jesús Sánchez y Edwin Hernández tendrán trabajo extra para frenar a Renato y Cecilio por las bandas.

Más allá de las marcaciones a los delanteros del América, los defensores tapatíos deben tener especial atención a la pelota detenida, pues la gente de las Águilas puede hacer daño por arriba, Bruno Valdez es un especialista en pelota detenida.

En los últimos partidos los goles han caído por errores de concentración, ante Gallos, los tapatíos atacaba y en una contra Edson Puch los mató, contra Santos centro a segundo poste y Julio Furch anotó; ante Pachuca llegó una inspiración de Érick Aguirre y centro para Ángelo Sagal. Y contra Pumas, en el minuto 3 y por en medio, entró Castillo y no pudieron frenarlo.

Almeyda lo definió así en CU: "cuando los goles son aciertos del rival, no hay nada que hablar, pero nosotros hemos colaborado en muchos goles que nos hacen. Es cierto que hemos cometido errores y trabajamos para corregirlos. Me quedo con el funcionamiento en conjunto. Hay muchos jugadores que han levantado el nivel y eso nos da esperanza"; ante América es el momento de corregir, de bajar la cortina por primera vez en más de siete meses. La misión parece imposible cuando tienes enfrente a uno de los mejores ataques del país y que goza de una baraja amplia de variantes para atacarlos por dentro o por fuera.

Un examen demasiado exigente para los defensas tapatíos.

Los equipos se arman de atrás para adelante y hoy es el momento en que la defensa rojiblanca se comporte a la altura de las exigencias del Rebaño Sagrado.

LOS DATOS

15 goles ha recibido Chivas en las nueve jornadas del Clausura 2018; El Rebaño Sagrado ha permitido gol en todos sus partidos.

695 minutos ha disputado Edwin Hernández este semestre; el lateral izquierdo es el que más actividad registra con Chivas.

2 goles ha hecho Oswaldo Alanís en el actual torneo, los dos han sido de penal, aunque también ya falló un tiro desde los 11 pasos.