"Chivas debe ser contundente": Oswaldo Sánchez

Guadalajara

Oswaldo Javier Sánchez Ibarra, para los periodistas. San Oswaldo para 40 millones de fans. Era el frío diciembre de la gélida Toluca y Oswaldo levantaba la que sería la última Copa de Chivas, hasta ahora. Pero el arquero, oriundo de La Josefa Ortíz de Domínguez es claro y en un mano a mano con La Afición, habló de las claves que debe tener el Rebaño. Para Oswaldo el Chiverío debe atacar de igual manera, sin miedo a los Tigres. A Pulido le pide no se salga de la caja, le desea a Salcido que levante la Copa y le manda un recado a Rodolfo Cota, el heredero del marco rojiblanco.



"La clave es hacer un partido inteligente y propositivo, Chivas no puede perder su estilo, debe atacar y Matías no escatima en ese renglón, siempre busca ofender. Chivas deber ser contundente, porque llegada siempre tiene y en una final puede aparecer un delantero, que es gente de momentos y cuando se te da puedes meter hasta tres goles y si no, pregúntale al Gusano Nápoles, Matías no debe cambiar su forma de jugar, debe ofender a Tigres, pero ser muy cauteloso porque en la manera de dejar hombres para defender, porque Tigres tiene un ataque letal, yo le deseo mucha suerte a ambos equipos, pero estoy queriendo que Chivas gane por ese afecto y amor que le tengo y que a fin de cuentas La Minerva vuelva a festejar lo que hace once años festejó. Aparte de todo, para cerrar me encantaría que Carlos Salcido levantara esa Copa como capitán, pues es algo anhelado por él, un tipo que es un gran profesional y un gran amigo, que ha tenido una carrera impresionante, ojalá que Dios le pueda dar esa bendición".



¿Cómo ves a Chivas de cara a esta nueva final?

"Lo veo bien, un equipo que ha madurado muchísimo desde la llegada de Almeyda. Es diferente y ha tenido continuidad y cuando un equipo tiene un técnico constante mejora y creo que muchos jugadores están en buen momento, han madurado como bien lo digo y me parece un equipo dual, ágil, dinámico, pero que tiene un problema, que es la falta de gol y en una final eso es determinante".



¿La banca de uno y de otro equipo puede marcar diferencia?

"Es obvio que Tigres tiene un plantel muy amplio, no sólo los que inician, sino los que están en banca te faltó mencionar a Edu Vargas, quien es institucional, que no se ha encontrado, pero tiene carácter, tienes a la 'Chilindrina' , está la 'Palmera' Rivas, que cuando lo necesitas está presente, está Advíncula, Meza y me parece un equipo muy completo y además bien dirigido por el 'Tuca', no sólo lo dirige el 'Tuca', los dirige un tridente, en la persona de Hugo Hernández y Miguel Mejía Barón y ese plus el Tuca lo aprovecha muy bien, es cierto que las estadísticas son sólo para comentarlas, pero en una final el que haga mejor trabajo, el que no cometa errores es el que va a ganar. Deseo que fuera Chivas, se lo merecen, es el equipo que es estandarte de México por jugar con puro mexicano y espero que el domingo puedan levantar la número 12 en sus vitrinas".



¿Chivas presentará nueve debutantes en una final de Liga, eso juega a la hora de los partidos?

"Es una gran pregunta Negrito y eso es una desventaja para Chivas, hay muchos adagios, muchos dichos, se dice que el que juega con jóvenes gana partidos, pero el que juega con gente de experiencia gana campeonatos y en ese sentido Tigres tiene toda la experiencia, un técnico multicampeón. Tiene gente como Nahuel que es un gran arquero, seleccionado argentino, que ya fue campeón en Tigres siendo factor principal, tienen a Juninho que es el capitán del equipo y un gran líder, tiene a Hugo Ayala, al Chaka Rodríguez, a Dueñas, que me parece uno de los mejores mexicanos, a Guido Pizarro, Sosa, Zelarayán y a Gignac que ha hecho diferencia en la Liguilla, jugadores que hacen una diferencia importante. Son meras estadísticas, pero también es cierto que los jugadores jóvenes para triunfar necesitan una vitrina así, como una final, que están comandados por gente como Salcido, Alanís, Cota, Gallo Vázquez que recuperó el nivel que lo llevó a ser mundialista, a Alan Pulido que se sacrifica mucho y creo que es muy desperdiciado, pues debería tener una posición más fija como eje del ataque, tiene a un Carlitos Fierro que no sé si se va a calificar. Ene se sentido sí hay una diferencia entre planteles y en una final y todo puede pasar y los muchachos cierran en casa y ese puede ser un hándicap a favor de Chivas y ojalá que los chavos crezcan por la cantidad de jóvenes y mexicanos y será un batacazo bruta contra esa regla nueve –nueve que se acaba de implementar y creo que con puros mexicanos se pueden hacer cosas importante".



¿Cómo ves a Rodolfo Cota?

"A Cota lo veo muy bien, tipo trabajador, serio, me encanta su manera de achicar, es valiente, aprendió de la gran escuela de Miguel Calero, en paz descanse y eso te da a pensar que aprendió bien, de uno de los mejores y me da mucho gusto verlo en una etapa de su carrera, lo veo sobrio, líder, en una buena edad para hacer una gran carrera y me da gusto ver porteros mexicanos que tengan esa sepa y esa calidad. Le mando un saludo a Rodolfo, por ser una gran persona, es un tipo que escucha y que trabaja y ese tipo de personas le va bien y está a una semana de lograr algo importante para aspectos hasta de selección nacional".

SRN