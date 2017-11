Alanís con sed de revancha; quiere volver a selección nacional

Guadalajara

Los cambios vienen en Chivas, pero más de uno quiere seguir defendiendo el escudo. Oswaldo Alanís es otro de los que no sabe que será de su futuro dentro del club, sin embargo, manifestó el defensa su intención de seguir en la institución.

“Es normal y debe haber rumores, hasta ahora no he hablado, no he tenido acercamiento, lo tendré para saber qué plan hay, Matías siempre es sincero y nos habla con la verdad sus planes, eso no hay problema, si nos basamos en rumores sería una incertidumbre siempre e inestabilidad. Yo claro quiero estar en Chivas, mejorar lo que se hizo este torneo, viene Concachampions y el torneo de liga”, dijo.

Para Oswaldo el 2018 además será especial. Año mundialista, por lo pronto le tocó ver los últimos dos juegos de selección desde su casa después de haber sido un habitual en las convocatorias del colombiano Juan Carlos Osorio, por lo que comentó tener una espina clavada.

“Impotencia y tristeza, sed de revancha, ganas de estar ahí, sea ahí o con Chivas cuando no te toca estar hasta el copa si ves un partido y no te meten cuesta y más con selección, te dan ganas de mejorar y demostrar, hacer bien las cosas para merecer estar ahí y pronto estar de vuelta”, comentó.

El Rebaño prepara ya lo que será su último juego en la temporada este sábado cuando visiten al León. Tras haber sido eliminados del torneo de Copa y la Liga, los dirigidos por Matías Almeyda comenzarán su periodo vacacional a partir de la próxima semana.

MC