No hemos presionado a Alanís para que firme: Higuera

A la historia de Alanís y Chivas se le van acabando los capítulos. El final, puede ser feliz o trágico, pero este tema que se ventiló en los medios sobre la negativa de Alanís a renovar con el Rebaño está a horas de culminar.

Las dos partes han hablado, bajaron las pretensiones de ambos lados y están cediendo para llegar a un arreglo o de menos, cortar de tajo los dimes y diretes y problemas que no le abonan nada bueno a la entidad de Verde Valle.

En entrevista telefónica con La Afición, José Luis Higuera, CEO de Chivas y de Grupo Omnilife, fue claro y señaló que el tono de la dirigencia con su jugador es conciliador y que no hay amenazas, ni intimidación contra Alanís.

"Se puede pensar que hemos presionado al jugador, es mentira, no hemos presionado a nadie, le hemos dado tiempo para que analice lo que mejor le convenga a él y creemos que se va a llegar a un buen arreglo".

El martes por la tarde el tono de las charlas entre los dirigentes del Rebaño y Alanís cambió, dio un giro, pues Higuera agregó que la cordialidad ha permeado entre él y Alanís, que es parte de las negociaciones y que por lo hablado el martes todo indica que las cosas van tomando un cause normal.

"Estamos negociando cordialmente, ha sido muy cordial, estamos en proceso. Esperamos su respuesta, tuvimos una reunión muy buena ayer, siempre ha sido muy cordial, y vamos en buenos pasos".

¿Alanís sigue fuera del equipo o de qué dependerá su regreso a los trabajos de pretemporada?

"Nunca ha estado fuera, se le hizo una oferta y él no la aceptó. Pero fuera del equipo no está".

Higuera agregó que lo mejor es que el diálogo no se ha terminado y que más allá de si están lejos o cerca de encontrar la cifra para convencer a Oswaldo Alanís, lo mejor es que las dos partes quieren arreglar lo más pronto posible, pues cree que esta diferencia se puede solventar, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes.

"Es positivo, estamos platicando. Lo correcto es que encontramos una salida a los dos puntos de vista, estamos trabajando para lograrlo, cuál será el desenlace no lo sabemos, pero hay buena disposición de las dos partes".

Higuera culminó la entrevista afirmando que no hay prisa se parte de la directiva y que la palabra ultimátum no existe para este caso, que Alanís ya tiene la oferta en sus manos y depende del defensa central si la acepta y así integrarse a los trabajos de pretemporada con el Rebaño, si no acepta, al parecer seguirá entrenando con el equipo de la Segunda División.

"De mi parte no, la idea no es presionar al jugador. Sin prisas, el beneficio de ambos, se le dará el tiempo que necesite para pensarlo".

