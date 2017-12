Alanís no ha sido el único

Guadalajara

Oswaldo Alanís sigue sin entrenar con el primer equipo por no aceptar las condicio­nes salariales que le ofrecieron los directivos del Club Deportivo Guadalajara.

El primer equipo entrena en Cancún, mientras Alanís sigue separado, entrenando con la Segunda División del equipo.

En la previa al sorteo de la Con­cachampions, Matías Almeyda, técnico de Chivas, habló sobre el caso Alanís y pese a que dijo que le interesa contar con el zurdo, la realidad es que si no acepta las condiciones que le pusieron sobre la mesa, difícilmente volverá al equipo, pero también señaló que otros jugadores en el mismo caso que Alanís, sí aceptaron dejar de lado sus pretensiones económicas con tal de seguir en El Rebaño.

Al menos hay tres jugadores que pasaron por el mismo pro­ceso que Alanís, dos siguen en la institución y otro en cuanto tuvo la oportunidad de irse a otro lado, no lo dudó.

Carlos Salcido fue el primero que hizo este tipo de ejercicio; para renovar hace un año, se bajó 40 por ciento de su sueldo, después llegó el campeonato anhelado por él, para todos y se olvidó este tema, para la renova­ción de diciembre, el de Ocotlán también aceptó firmar por la cantidad que aceptó y, de esta manera, sacrificó en lo económico para seguir un semestre más y retirarse en Chivas.

Jair Pereira también estaba en ese estira y afloje, pero al final no recibió un aumento de sueldo y se quedó con el equipo, renovando por un par de temporadas más en 2016. El zaguero es un jugador importante en el esquema de Almeyda, pero sus lesiones en el último semestre no le permitieron desarrollar su futbol.

Salcido y Pereira fueron dos jugadores que optaron por no pelear un mayor salario y si­guieron con la entidad tapatía.

Fierro también buscó un au­mento, ya que consideraba que por sus años en el primer equipo se merecería algo más, al final le bajaron el pulgar y no recibió aumento. Y cuando llegó Cruz Azul y le ofreció un 200 por ciento extra de lo que ganaba en Chivas, Fierro no dudó en irse a la capital para seguir su carrera con los cementeros.

Carlos Fierro era de los del primer equipo que menor salario tenía, él peleó una mejoría, pero no llegó. Así pues, tres casos de jugadores que sí aceptaron las condiciones laborales, mientras que Oswaldo Alanís, al sentirse seleccionado nacional, pensó que se merecía el aumento y ahora parece que se quedará sin equipo.

LA AMF LO APOYA

Oswaldo Alanís no está solo. La Asociación Mexicana de Futbo­listas (AMF) pidió un trato justo para el defensa de Chivas, quien fue separado del primer equipo al no llegar a un acuerdo en su contrato.

En la tarde de ayer, la AMF dio a conocer un comunicado en el que manifestó su apoyo no solamente al defensa, sino a cualquier futbolista que atraviesa por la misma situación.

“Esta ocasión queremos ex­presar nuestra inconformidad, levantar la voz y reiterar a todas las y los futbolistas profesiona­les de nuestro país que estén pasando por esta situación que no están solos”, indicó a través de un comunicado acompañado de la foto del zaguero.

Además, afirmó que “están cansados” de que algunos di­rectivos de clubes mexicanos continúen prácticas que buscan ejercer presión para obligar a los futbolistas a firmar contratos que no aceptan.

“Incluso con amenazas a futuro que ponen en riesgo su carrera, decisiones unilaterales como la separación del primer equipo a manera de ‘sanción”, se lee en el documento.

Y más allá de estar entre la espada y la pared, Carlos Salcido, capitán de Chivas y presidente de la AMFpro, veló por los intereses de su compañero en defensa, pues fue uno de los muchos jugadores que compartió en su cuenta de Twitter el pensar de la asociación.

Junto a él, hombres de peso en el futbol mexicano como Rafael Márquez, quien es el principal motor de esta asociación, retui­teó el mensaje con los hashtags #PorElBienDelFutbolMexicano y #FutbolistasUnidos, y arrobó la cuenta de Alanís.

Enseguida futbolistas como Andrés Guardado, Oribe Peralta, Guillermo Ochoa, Diego Reyes, entre muchos otros, se unieron al mensaje, demostrando que están con su compañero.

En los próximo días el caso de Alanís tendrá que desenredarse y alguna de las partes tendrá que ceder, pues de no ser así, Oswaldo seguirá separado del primer plantel y corre el riesgo de perderse el Mundial de Rusia 2018 si no tiene actividad, situación que luce más que complicada después de que José Luis Higuera, CEO de Chivas, señalara que el futbolista no entra en planes del club.

El Dato:

Para mantenerseen México, Alanís solo tiene las opciones de Monterrey y Pachuca, que tienen prórroga para realizar contrataciones.

