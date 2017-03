Alanís confía que se aprendió la lección de lo que pasó en Chiapas

Guadalajara

Oswaldo Alanís, defensa central de Chivas, señaló que no es que le falte manejo de partido al conjunto rojiblanco, pues a lo largo del curso sólo han tenido un accidente en Liga, fue hace unas semanas, en su visita a Chiapas, donde les marcaron cuatro goles en menos de 45 minutos, por lo que el zurdo no se alarma por esa situación.

“Es saber manejar los ritmos de partido, encontrar cuando sí meter cierta intensidad y cuando tener el balón y hacer que el rival pierda la paciencia, lo hicimos con Toluca y al desesperarlo empiezan hacer faltas, se supo manejar. Después de un partido con Jaguares que no se supo manejar, un lapso pequeño nos representó goles en contra. Chivas va sumando en experiencia y qué mejor que viene con triunfos, seguimos avanzando, vamos superlíderes y seguimos buscando eso para que nos vaya mucho mejor.

¿Cómo hacerlo? pues es lo que estamos trabajando, al final podrías preguntar más claro a él cómo se va equilibrar eso que se mantenga la intensidad pero manejar partidos, porque no ha sido por bajar intensidad, al contrario, de repente buscamos hacer el tercer gol antes que tener el balón, tener una buena posesión y que caiga solo el gol y no forzarlo y es cuando cae un gol en contra y entra la desconfianza que es normal, hasta al Barca o París les pasó, hay que buscar equilibrio pero el indicado para hablarlo es Matías”.

Alanís sabe a la perfección que algo pasa en los segundos tiempos, pues no es la misma versión del Rebaño en el primer lapso, que en el complemento y señaló que siguen trabajando en ese renglón para que el equipo se vea sólido.

“Ha sido en parte coincidencia, en parte bajas de juego en lapsos de juego, estamos trabajando en eso, estamos buscando mejorarlo y el partido pasado se hizo de mejor manera, en Copa volvió a pasar y también por circunstancias que pasan pero sí estamos trabajando eso, lo queremos mejorar, Chivas tiene la capacidad de estar todo el partido con la misma intensidad y pronto llegaremos a eso”.

El liderato y la manera de jugar en este momento se le achacan al buen trabajo de Matías Almeyda, pero Alanís no quiso comparar al Pelado con otros entrenadores que ha tenido en Chivas, pero sí sentenció que la personalidad del Pelado ayuda mucho a que la unión de grupo sea una fortaleza en el Rebaño.

“No comparándolo con otros técnicos, pues no me gusta comparar, pero Matías sabe llevar lo que es un grupo, es una persona muy humana, se nota desde afuera y con más razón nosotros adentro. Eso te da para sentirte en confianza, sentir una buena relación y que tienes la confianza de él, tanto como apoyo como cuando no andas en buen nivel. Son varias cosas pero lo principal es la calidad humana que cualquier grupo si el líder tiene un trato bueno, por consiguiente el plantel se siente con confianza para hacer bien las cosas”.

AR