“Me voy contrariado por fallar el penalti”: Alanís

Ciudad de México

Oswaldo Alanís, defensa de Chivas, vivió en carne propia el placer y el dolor, anotó el gol del empate, pero falló el penalti del triunfo, el que los mantendría con vida y con la luz encendida, al finalizar el duelo el zaguero señaló irse contrariado ya que su fallo final no lo deja irse feliz a casa. En sus pies estuvo la victoria, pero mandó el balón a las nubes.

"Medio contrariado, en que pudiste hacer bien las cosas y marcar los dos penaltis, pero es parte del futbol, si no estás ahí pues no la fallas; tranquilo en el sentido por el funcionamiento del equipo y no conforme por no poder meter el penalti y no marcar esas jugadas que se tiene y no sacar el triunfo, pero pensando en lo que viene, ese partido importante en Concachampions".

El zurdo del Rebaño agregó que la idea futbolística de ir a atacar al rival, no se negocia, no se discute y que con esa base, los triunfos estarán cerca.

"Más que satisfacción, es confianza de que podemos seguir trabajando en lo mismo, que la idea de Chivas está cada vez más firme, que la idea se va agarrando y si mal no recuerdo en los últimos cuatro torneos nos costaba al inicio, pero después Chivas se volvía más difícil de enfrentar para los equipos rivales y estamos llegando a ese punto, malamente no con triunfos, peor van a llegar pronto".

Finalmente, Alanís señaló que no dudará en pedir el penalti ante América y que la confianza no la ha perdido.