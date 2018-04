Nos vamos a romper la madre por ser campeones: Pereira

Guadalajara

Jair Pereira, defensa y segundo capitán de las Chivas, salió a la conferencia de prensa a dejar en claro, que pese a las diferencias con la directiva que les ha negado los pagos por las primas del título de Copa y Liga que ganaron el año pasado, los jugadores están concentrados en lo que será el duelo de este miércoles y que si es necesario partirse la cara por ganar, lo harán.

"Sabemos diferenciar las cosas, los problemas, todos tenemos problemas y el equipo sabe diferenciar que el equipo se juega mucho por nuestro futuro, que sepan que estamos más unidos que nunca, que tenemos un sueño y que lo queremos realizar, quedan 90 minutos y tenemos ganas de trascender, se hizo un partido importante en Toronto y a quien le toque participar, se tirará de cabeza por defender al equipo, los que más deseamos nosotros es ser campeones por nuestras familias y por la gente que no ha dejado de alentar, Chivas dará una cara buena, nos vamos a romper la madre por salir a ganar esa final y poder dar la vuelta olímpica, que tanto deseamos".

Jair sentenció que buscará encontrar al Rebaño que le gano la final de Liga a Tigres, ser dinámicos, ser punzantes y no bajar nunca los brazos. Los jugadores de Chivas se dicen comprometidos, más allá de los problemas con su directiva.

"Tenemos que ser el mismo Guadalajara que ha disputado esas finales, tenemos una idea clara de juego gracias a Matías, hemos tenido una identidad clara de juego, siempre lo he dicho, el equipo es dinámico, con intensidad a la hora de marcar, ante jugadores como Giovinco, no podemos dar espacios, saber que durante todo el partido tenemos que estar con una máxima atención y hacer nuestros juego, no nos podemos preocupar tanto por lo que hace el rival, el equipo ha demostrado que puede salir jugando y atacar, no nos vamos a guardar nada, vamos a ganar y no a buscar un empate ni nada, mañana será un Chivas dinámico, atento y que pueda lastimar al rival".